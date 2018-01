Afacerea secreta a lui Radu Mazare: Caelia, paradisul imobiliar al milionarilor

Inaugurarea afacerii Caelia

În centrul stațiunii Mamaia, flancat de monumentul istoric Hotel Rex, se întinde un complex rezidențial gigant, primul de acest fel inaugurat la malul mării. Blocul de 7 etaje a fost construit direct pe nisip, la mai puțin de 100 de metri de mare. Are în dotare și o plajă privată, de care se bucură cei mai bogați politicieni ai României.În sezonul estival, după ce își termină ziua de plajă, puternicii zilei se retrag în cele 65 de apartamente luxoase. Caelia Residence e dotată cu o piscină, un spa și o sală de fitness. Bolizii de sute de mii de euro sunt aliniați în parcarea de 11 etaje, care a fost proiectată de ingineri aduși din Japonia. Gazonul complexului este mereu verde, tufele de trandafiri îngrijite, ambele întreținute de un sistem de irigare modern. Paza blocului este asigurată non-stop, chiar dacă sezonul estival s-a încheiat de mult timp.Un apartament în acest complex costă între 350.000 și 500.000 de euro. Chiar dacă prețul unei reședințe din acest paradis imobiliar înălțat pe malul mării este și de 10 ori mai mare decât prețul unui apartament din Constanța, imobilele din complexul Caelia, care ajung și la 230 mp, și-au găsit repede proprietarii. În momentul inaugurării complexului, jumătate din proprietăți erau deja cumpărate, iar la scurt timp după aceea nu mai exista niciun apartament neadjudecat.Locatarii complexului Caelia sunt foști miniștri, oameni de afaceri sau sportivi de top.Printre cei care au cumpărat apartamentele de lux se numără și:– fost ministru de interne și șef al PDL;– numit de Adriean Videanu, în 2009, director general la Transgaz;– prieten și partener de afaceri al fostului ministru PDL al Economiei Adriean Videanu, alături de fosta soacră a Elenei Băsescu;– fost consilier al lui Călin Popescu Tăriceanu, trimisă în judecată de procurorii DNA în dosarul retrocedărilor ilegale din Ferma Băneasa și Pădurea Snagov;și– abonați, prin firmele lor, la banii publici și parteneri de afaceri cu finul lui Adriean Videanu;– fina Andreei Paul Vass și apropiată a Elenei Udrea, fostă șefă a Autorității de Management pentru POSDRU;– tatăl lui Sergiu Cosac, partener de afaceri cu unul dintre frații lui Omar Hayssam;– nașa de cununie al cuplului Gabriela Firea și Florin Pandele.În anul 2006, afaceristul Viorel Păunescu vinde Hotelul Rex către familia Adamescu, în schimbul a 10 milioane de euro. Cu banii obținuți pe monumentul istoric, Păunescu se mută 10 metri mai la sud unde ridică un complex rezidențial gigant direct pe plajă, pe care îl numește Caelia Residence. L-a construit pe o bucată de plajă de 4353 de metri pătrați cumpărată de la primărie. Procurorii DNA spun că Radu Mazăre a vândut terenul mult prea ieftin, așa că fostul primar s-a ales cu un nou dosar penal pentru abuz în serviciu. Radu Mazăre, fugit în Madagascar și arestat în lipsă, a declarat public că nu el a evaluat parcela de plajă și că nici nu știa cui o vinde.La un an după ce a cumpărat terenul, Păunescu a obținut și o autorizație de construire pentru un hotel de cinci stele. S-a gândit mai bine și după încă un an, în 2008, a obținut de la primăria aceluiași Radu Mazăre aprobarea pentru o clădire de 11 etaje, care este, de fapt, parcarea multietajată automatizată a Complexului Caelia.În anul 2011, Mazăre și Păunescu au încheiat aventura imobiliară, înconjurați de parteneri de afaceri și celebrități. În momentul inaugurării complexului Caelia, Viorel Păunescu considera că investiția de 19 milioane de euro, care i-a adus rapid un profit de câteva milioane de euro, este, de fapt, un "cadou" pe care el îl face turismului românesc, domeniu în care Păunescu a derulat afaceri prospere timp de aproape jumătate de veac.