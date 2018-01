Federatia Sindicatelor din Administratia Penitenciarelor, dupa ce Mihai Tudose a vorbit despre pedeapsa cu moartea "pentru unii infractori": Unde-au disparut prietenii infractorilor? Sunt aproape 4.000 de beneficiari ai gratierii mascate. Cati sunt violatori si pedofili?

"Eu o sa fiu mai non-european, dar imi asum. O sa ma coste scump. Eu cred ca si pedeapsa cu moartea e putin. Pentru cei care nenorocesc un copil, care iau o viata. Ii vezi zambind. Pentru unii inchisoarea pe viata e cel mai dulce. Stiu ca o sa ma coste mult. Pentru ca politica mondiala e impotriva injectiilor letale.... Nu poate sa fie om cel care face asa ceva. Batrani ucisi pentru 10 lei, copii abuzati in lift. Ce te faci cand ti se intampla tie, in familie? Nu te duci dupa topor? Hai sa fim umani cu cei care sunt oameni. Dupa patru ani o ia de la capat. Cum Doamne iarta-ma sa gresesti cu asa ceva?", a declarat miercuri seara Mihai Tudose."Unde-au disparut prietenii infractorilor?Cateva intrebari inutileSe vor fi dus sa-i caute pe amicii detinutilor!? Aia ingrijorati de conditii de detentie. Ii stiti! Ii vedeam zilnic miorlaind pe la televiziuni si pe internet.Dar, intre timp, s-a rezolvat si, cum mai sunt rezolvari (a se citi legi pentru gratificarea infractorilor) in curs, s-a facut liniste.Brusc si amnezic, prim-ministrul Romaniei vorbeste de pedepse cu moartea, e drept ca si asta e o forma care in cele din urma evita puscaria, iar fosti puscariasi se exprima cu privire la caznele la care-o sa fie supus un oarecare viitor detinut.Ca sa vezi!? Niciun talkshow lacrimos in apararea omului-infractor!? Nicio strafulgerare a relativitatii vinovatiei intr-un sistem al justitiei umane, uneori imperfecta!?Chiar nu-si mai aminteste nimeni despre ceilalti, exact ca sub-umanul despre care discutam zilele astea, iertati prin lege, asa ca sa intre la numar si prietenii politicieni si oameni de afaceri cu statul!?Opinia publica, mare consumatoare de smiorcaieli ipocrite, n-are nicio zbatere se pare ca mult mai multi cetateni infractori, cu fapte la fel de reprobabile, au fost iertati politic, vor face alte victime si se vor intoarce in puscarie.Sunt aproape 4.000 de beneficiari ai gratierii mascate, conform Administratiei penitenciarelor! Cati sunt violatori si pedofili? Cati vor viola din nou si se vor intoarce in penitenciar? Cate victime vor face?Aveti idee domnule prim-ministru!? Aveti idee domnule ministru al Justitiei!? Sa fie cel putin 200 de infractiuni sexuale pe care le-ati recompensat de curnad cu libertate anticipata!? Sau, stiu ca veti fi surprins, sa fie chiar mai multi? Dar, talharii!? Dar, criminalii!? Dar, corupti!? Dar, ceilalti!?PS. Acest pedofil va beneficia de o reducere cu 1/5 a viitoarei pedepse pentru ca avem in vigoare o lege adoptata de Parlamentul Romaniei la propunerea Guvernului Romaniei prin ministrul Justitiei. Conteaza!?"