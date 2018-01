​VIDEO Paguba de 34 de milioane de lei la TAROM. Ce a descoperit Corpul de control al premierului

Citeste pe Stirile ProTV

Compania TAROM zboara spre dezastru, iar aceasta nu este o intamplare. Intr-un raport al Corpului de control al premierului se vorbeste despre sute de piese furate din hangare, sloturi orare de zbor cedate pe nimic, management gresit si directori de multe ori numiti politic cu experienta zero in administrarea afacerilor si in aviatie.Astfel, TAROM are pierderi de zece milioane de euro, iar la fiecare bilet vandut compania de stat ramane fara 18 dolari.