Asociatia Psihologilor din Romania: Sunt teste care pot depista pedofilia, dar testarea in Politia Romana nu vizeaza neaparat evaluarea clinica, iar multe institutii nu folosesc teste precise, din constrangeri bugetare

Asociatia Psihologilor din Romania sustine ca exista teste foarte bune care pot identifica pedofilia, atunci cand sunt utilizate de psihologi calificati, in metodologii de evaluare ample si constante, insa testarea in Politia Romana nu vizeaza evaluarea clinica. Totodata, subliniaza Asociatia, fara instrumente profesioniste, desi Politia Romana are specialisti excelenti, calitatea profesionala a psihologului nu se poate manifesta, or "este cunoscut faptul ca multe din institutiile statului roman nu utilizeaza intotdeauna teste standarde de aur din constrangeri bugetare".





Comunicatul Asociatiei Psihologilor:





Rolul testelor psihologice in evaluarea politistilor





Asociatia Psihologilor din Romania (APR) vine cu o serie de precizari privind tipologia, scopul si capacitatea de masurare a testelor psihologice, in contextul dezbaterii generate de cazul politistului pedofil arestat luni, 8 ianuarie 2018.





Testele psihologice sunt instrumente profesionale cu mare validitate. Testul psihologic este contributia majora avuta de psihologie la repertoriul metodologic al stiintelor. Testele psihologice serioase, validate stiintific, sunt instrumente profesionale fine si puternice, ale caror rezultate pot fi tratate cu foarte mare incredere. In Romania exista multe astfel de teste, adaptate cultural, etalonate riguros si cu dovezi de validitate excelente, care pot fi utilizate cu incredere in decizii importante.





Nu toate testele sunt la fel de bune si de precise. In lume exista zeci de mii de astfel de instrumente, pentru masurarea unor trasaturi psihologice diverse. Pentru fiecare caracteristica psihologica exista zeci sau uneori sute de teste si nu toate sunt deopotriva de valide. Testele recunoscute de comunitatea stiintifica drept "standarde de aur" in evaluare sunt foarte putine, fiind de regula recomandate pentru cazuri cu un impact potential major.





Este cunoscut faptul ca multe din institutiile statului roman nu utilizeaza intotdeauna teste standarde de aur din constrangeri bugetare. Aceste instrumente sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuala si presupun o plata catre autori sau detinatorii de licenta pentru orice utilizare a testului. La fel ca in multe alte domenii de functionare in care se confrunta cu presiuni bugetare, si acesta este un domeniu in care unele din institutiile statului roman nu pot accesa servicii de top. Atunci cand utilizeaza totusi astfel de teste performante, de obicei le rezerva pentru cazuri foarte serioase iar nu pentru testarea periodica a angajatilor.





Psihologii care deservesc nevoile de evaluare psihologica ale Politiei Romane si ale altor institutii similare sunt profesionisti. Suntem convinsi de pregatirea profesionala adecvata a colegilor nostri psihologi care activeaza in diversele institutii ale statului. Intr-adevar, cel mai bun test nu este decat atat de bun pe cat este de bun psihologul care il utilizeaza. In acelasi timp, fara instrumente profesioniste, calitatea profesionala a psihologului nu se poate manifesta. Punerea la dispozitie a instrumentelor adecvate este o responsabilitate a institutiei si este incorect ca psihologii sa fie trasi la raspundere pentru o constrangere care le este externa. De aceea, chiar daca aceste institutii au de multe ori specialisti excelenti in testare si evaluare psihologica, asa cum este si cazul Politiei Romane, capacitatea acestora de actiune poate fi limitata prin lipsa de acces la instrumente performante, exact asa cum un chirurg foarte bun nu poate opera cu succes fara instrumentarul adecvat.





Testarea in Politia Romana si alte institutii similare nu vizeaza neaparat evaluarea clinica. Un proces de evaluare psihologica este intotdeauna eficient doar pentru obiectivele pentru care a fost gandit. In multe institutii, procesul de evaluare psihologica este gandit pentru a evalua potrivirea cu postul, iar testele evalueaza de exemplu daca persoana evaluata are aptitudini dezvoltate la nivelul dorit de angajator. Daca procesul de evaluare nu vizeaza obiective din domeniul afectiunilor mintale, este clar ca acestea nu vor fi detectate. Iar obiectivele de evaluare sunt stabilite mai degraba de decidentii strategici si nu de psihologi. Psihologia are capacitatea de a contribui major la indeplinirea obiectivelor strategice ale decidentilor, dar psihologii nu pot evalua decat ceea ce li se cere. Intrebarea care ar trebui pusa in acest caz si in altele similare tine asadar de gradul in care ne dorim o evaluare a sanatatii mintale, dincolo de o evaluare a potrivirii cu postul, pentru angajatii Politiei Romane si a altor institutii similare.





Prof. Univ. Dr. Daniel David

Presedintele Asociatiei Psihologilor din Romania





"Intrebarea fireasca pe care si-o adreseaza oamenii este daca testele psihologice pot de fapt sa identifice tulburari precum pedofilia. Raspunsul este afirmativ: exista teste foarte bune, care identifica profiluri clare de afectiuni mentale din sfera sexuala, in mod special atunci cand sunt utilizate de psihologi calificati. Evident, un astfel de obiectiv presupune utilizarea acestor teste in metodologii de evaluare mai ample, in care testele sunt coroborate si cu informatii din alte surse. Dar nici chiar cel mai riguros test nu poate asigura reusita decat daca este parte dintr-un proces de evaluare constanta a personalului, care are obiective clar definite si este derulat de psihologi competenti. Nu exista solutii usoare cand vine vorba de testarea psihologica", explica prof. univ. Dragos Iliescu, Secretar General in cadrul Asociatiei Psihologilor din Romania si Presedintele Comisiei Internationale pentru Testare (International Test Commission).

Poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei acuzat că a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din sectorul 6 al Capitalei fusese evaluat psihologic în 2014 şi urma să fie supus unei noi evaluări în 2019.