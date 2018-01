Groaznic accident rutier in Germania, in care un roman a fost calcat de trei masini

Un accident rutier a avut loc in dimineata zilei de luni pe soseaua B9, in apropierea localitatii Kerken din Renania de Nord - Westfalia, in urma caruia a decedat un roman de de 27 de ani. Acesta a incercat sa traverseze soseaua intens circulata, in plin trafic al diminetii, iar peste el au trecut trei masini in viteza. Barbatul a murit pe loc, dupa cum relateaza Mitteldeutsche Zeitung Groaznicul accident a avut loc la Mohlendyck, la ora 6:50. Romanul a incercat sa treaca de partea cealalta a strazii, ignorand faptul ca soseaua nu avea marcaj de trecere pentru pietoni, iar la ora aceea a diminetii traficul era intens.Barbatul era imbracat in haine de culoare inchisa, ceea ce a facut ca acesta sa nu poata fi sesizat la timp de o conducatoare auto din localitatea Rees. Aceasta l-a calcat in plina viteza, proiectandu-l pe contrasens.Din directie opusa, veneau in viteza alte doua autovehicule. Atat femeia de 47 de ani, de la volanul primei masini, cat si conducatorul de 45 de ani al celei de-a doua, au trecut cu masinile peste victima.Echipele de interventie chemate imediat la locul accidentului nu au putut decat sa constate decesul romanului. Soferul si soferitele implicate in accident au suferit, la randul lor, socuri atat de puternice, incat au trebuit duse la spital.Soseaua B9 a fost blocata pana la amiaza. Politia din localitate a preluat ancheta. Din primele constatari reiese ca nu e clar de ce romanul a ignorat, la trecerea lui peste sosea, apropierea primei masini implicate in accident.