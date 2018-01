Braila: Barbat retinut dupa ce a postat in mediul online imagini cu trei minore cu care intretinuse relatii sexuale

Potrivit IPJ Braila, politistii s-au sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 49 de ani din Braila care a distribuit in mediul online imagini cu minore in ipostaze sexuale explicite.Individul a fost retinut initial dupa care a fost arestat preventiv pentru pornografie infantila si act sexual cu un minor.In urma anchetei, politistii au stabilit ca in cursul anului 2017, braileanul ar fi intretinut relatii sexuale cu trei minore, cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani, pe care le-ar fi fotografiat si filmat in timpul actelor sexuale.Individul ar fi folosit imaginile pentru a le constrange pe minore sa continue intretinerea de raporturi sexuale cu el, amenintandu-le ca in caz contrar le va distribui in mediul online, lucru pe care ulterior l-ar fi si facut.Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre magistratii de la Tribunalul Braila.