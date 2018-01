Parchetul Judecatoriei Sectorului 5: Agentii Sectiei 18 au ascuns calitatea de politist a lui Eugen Stan, intr-o plangere din 2016

Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 5 au acuzat agentii Sectiei 18 din Capitala ca ar fi ascuns calitatea de politist a lui Eugen Stan si au propus clasarea cauzei in cazul unei plangeri de agresiune sexuala depusa de o femeie in 2016 impotriva barbatului, arata un comunicat de presa, citat de Mediafax. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat ca a preluat si dosarul Parchetului Judecatoriei Sectorului 5, constituit in urma unei plangeri din 2016, pe care, initial, Sectia 18 de Politie a vrut sa-l claseze.





Pe 10 decembrie 2016, la Sectia 18 Politie din Capitala a fost inregistrata o plangere formulata de o femeie impotriva lui Eugen Stan, iar politistii au inceput, in aceeasi zi, urmarirea penala in rem pentru agresiune sexuala. In timpul cercetarilor, agentii Sectiei 18 au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere din zona unde a avut loc agresiunea.





Parchetul Judecatoriei Sectorului 5 transmite insa ca in procesul verbal inaintat de politistii Sectiei 18, acestia au aratat ca sistemul de supraveghere a fost instalat defectuos si nefunctional, lucru ce a fost confirmat si de administratorul blocului, care a spus in fata anchetatorilor ca nu el a instalat sistemul respectiv, ci un vecin, si el personal nu stie sa-l foloseasca.





Ulterior, dupa ce politistii Sectiei 18 au terminat cercetarile, ei au inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 5 un referat cu propunere de clasare a cauzei, in care insa nu era specificat faptul ca Eugen Stan este politist.





Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 arata, intr-un comunicat de presa remis MEDIAFAX, ca dupa ce referatul cu propunere de clasare a fost repartizat unui procuror, acesta a cerut lamuriri, printr-o adresa, Brigazii Rutiere a Capitalei. Mai exact, procurorul a cerut Brigazii Rutiere a Capitalei sa spuna daca Eugen Stan are sau nu calitatea de politist.





Dupa ce procurorul de caz a primit raspunsul privindu-l pe Eugen Stan, Parchetul Judecatoriei Sectorului 5 a trimis cauza la Biroul Control Intern din cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, ca sa continue cercetarile.





Parchetul General investigheaza si agresiunea sexuala din 2016 pe care Sectia 18 a vrut s-o claseze.





"In ceea ce priveste dosarul preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5, mentionam ca fost inceputa urmarirea penala in rem, la data 10 decembrie 2016, sub aspectul infractiunii de agresiune sexuala, prev. de art. 219 alin. 1 din Codul penal, fapta fiind comisa in incinta scarii unui bloc din sectorul 5. Dosarul s-a constituit ca urmare a plangerii persoanei vatamate, intre persoanele banuite de comiterea acestei fapte aflandu-se inculpatul Stan Eugen", arata comunicatul Parchetului.