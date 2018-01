Iohannis: Avem nevoie de o sustinere cat mai puternica a scolii din partea clasei politice. Este necesara dezvoltarea educatiei in baza unei strategii pentru a evita "haosul legislativ"

Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este necesara dezvoltarea educatiei in baza unei viziuni si a unei strategii pentru a evita "haosul legislativ sau reformele care se anuleaza reciproc la cativa ani distanta", scrie Agerpres. Totodata, acesta a subliniat ca "globalizarea ne obliga sa oferim elevilor nostri o pregatire comparabila cu cea existenta in tarile dezvoltate de pe mapamond" si "avem nevoie de o sustinere cat mai puternica a scolii din partea clasei politice".





"Romania s-a reintegrat in spatiul cultural si politic european, iar globalizarea ne obliga sa oferim elevilor nostri o pregatire comparabila cu cea existenta in tarile dezvoltate de pe mapamond. Avem nevoie, din nou, de spiritul lui Spiru Haret si de o sustinere cat mai puternica a scolii din partea clasei politice. Directiile de reforma necesare pentru scoala romaneasca sunt clare, problemele carora trebuie sa le raspunda fiind vizibile in statistici si in numeroase rapoarte interne si internationale. Scoala trebuie sa contribuie la prosperitate si la reducerea inegalitatii, sa formeze absolventi pregatiti pentru piata muncii si cetateni activi in viata comunitatii si in viata statului. Dezvoltarea educatiei in baza unei viziuni si a unei strategii este necesara pentru a evita haosul legislativ sau reformele care se anuleaza reciproc la cativa ani distanta", a subliniat seful statului in contextul decorarii mai multor scoli.





Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc", seful statului a conferit Ordinul "Meritul pentru Invatamant", in grad de Mare Ofiter, Colegiului National "Sfantul Sava" din municipiul Bucuresti.





De asemenea, cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc", Iohannis a conferit: Ordinul "Meritul pentru Invatamant", in grad de Comandor, Colegiului National Pedagogic "Carol I" din municipiul Campulung, judetul Arges; Colegiului National "Ferdinand I" din municipiul Bacau; Colegiului National "B.P. Hasdeu" din municipiul Buzau; Liceului Tehnologic "Constantin Filipescu" din municipiul Caracal, judetul Olt; Ordinul "Meritul pentru Invatamant", in grad de Ofiter, Scolii Gimnaziale "Stefan Luchian" din municipiul Moinesti, judetul Bacau; Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din municipiul Braila; Scolii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" din municipiul Buzau; Scolii Gimnaziale din comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau; Scolii Gimnaziale "Horea" din comuna Cizer, judetul Salaj; Scolii Gimnaziale "Stefan cel Mare" din municipiul Alexandria, judetul Teleorman.





Cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc", seful statului a conferit: Ordinul "Meritul pentru Invatamant", in grad de Ofiter, Liceului Teoretic "Independenta" din municipiul Calafat, judetul Dolj; Ordinul "Meritul pentru Invatamant", in grad de Cavaler, Scolii Gimnaziale "Stolnicul Constantin Cantacuzino" din comuna Isvoarele, judetul Giurgiu, si Scolii Gimnaziale "Constantin Gerota" din municipiul Calafat, judetul Dolj.





Presedintele Iohannis a mai conferit Ordinul "Meritul pentru Invatamant", in grad de Ofiter, Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din municipiul Iasi cu prilejul aniversarii a 80 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc".





Seful statului a mai acordat Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler profesorului universitar doctor Ion Necoara si Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler conferentiarului universitar doctor Lucian Dragut.