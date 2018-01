Un politist din Vrancea, replica acida pentru ministrul de Interne, caruia ii cere demisia: Recunosc, si eu sunt usor agramat. Dar sunt Decat agent de politie

Potrivit cotidianului local vrancea24.ro , Bogdan Taicutu este politist de 24 de ani si lucreaza la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea. Miercuri, acesta le-a cerut colegilor sai, intr-o postare pe Facebook, sa il sustina pe Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Romana, caruia ministrul Carmen Dan i-a cerut demisia Iata mai jos postarea acestuia, pe pagina sa de Facebook "Cred ca este timpul ca acesta breasla, a politistilor, sa invete conceptul de a strange randurile. Daca nu am fost in stare sa strangem randurile pentru apararea drepturilor salariale, macar sa strangem randurile pentru apararea colegilor, a acelor adevarati profesionisti, a celor care fac intr-adevar cinste profesiei de politist. Sa facem scut in jurul lor impotriva nedreptatilor la care sunt supusi de catre factorii politici, care se apuca sa ceara demisii Decat pentru faptul ca au exprimat liber temerile si neajunsurile constatate in acele modificari ale Codului Penal si cel de procedura, nerealizand ca de fapt politistii, procurorii si judecatorii sunt cei mai in masura sa faca comentarii pe marginea acestor modificari, fiind direct implicati in infaptuirea actului de justitie si fiind cei mai in masura sa comenteze impactul pe care il vor avea aceste modificari legislative asupra populatiei de rand. Suntem datori sa strangem randurile in jurul lor pentru a arata Opiniei Publice ca ne protejam adevaratele valori din sistem, astfel aratandu-ne si respectul nostru pentru cetateni. Suntem datori sa strangem randurile in apararea profesionistilor pentru a le da un exemplu elevilor din scolile de politie, pentru a le arata tinerilor politisti ca se pregatesc pentru a intra in randurile unei categorii profesionale de elita, care nu se lasa manipulata de factorul politic si-si protejeaza valorile! Sa te folosesti de cazul unei mizerii umane care s-a intamplat sa fie politist pentru a plati niste polite cu substrat politic, asta e adevarat motiv de #Demisie !!!Si sa privim lucrurile in mod corect: un profesionist, in orice domeniu, se formeaza in peste 15 ani de activitate. Stau si ma intreb, pe buna dreptate ...Berbeceanu, Gavris si multi altii...oare cati ministri de interne 'au schimbat'?...Nu e frumos sa vii tu, politicule, sa arunci cu noroi, sa tragi in mocirla si sa urli 'Afara !!!', unora care au o activitate exemplara si care au pus, de cele mai multe ori, activitatea de serviciu inaintea familiei!!Da, daca au existat politisti, colegi ai gunoiului, care l-au acoperit, sa plateasca ! Li se cere demisia acestora? Foarte bine! Dar sa li se ceara 'demisia' si vecinilor, rudelor si cunoscutilor acelui gunoi uman, care zilnic s-au intalnit cu el, l-au vazut purtand hainele din imaginile prezentate de camera de supraveghere din lift si totusi au tacut! Ca sa nu mai vorbim de cazul in care acele modificari legislative erau operationale, imaginile surprinse de camera de supraveghere erau doar niste imagini, fara valoare probatorie!! Inadmisibil !!Nu mai vorbesc de gravele lacune gramaticale observate in repetate randuri la distinsa doamna din fruntea MAI. Recunosc, si eu sunt usor agramat. Dar sunt Decat agent de politie'.