Dosarul politistului acuzat de pedofilie a fost preluat de Parchetul General

"In cursul zilei de astazi, 10 ianuarie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a dispus prin ordonanta, in temeiul art. 325 alin. 1 din Codul de procedura penala, preluarea de catre Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, a cauzei privind savarsirea a trei infractiuni de agresiune sexuala, prev. de art. 219 alin. 1 si 2 lit. c din Codul Penal, de catre inculpatul EUGEN STAN, precum si a unei infractiuni de perversiune sexuala, prev de art. 201 alin. 1 si 2 din vechiul Cod penal", arata Parchetul, in comunicat."De asemenea, prin aceeasi ordonanta a procurorului general a fost preluat si un dosar instrumentat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5, in care a fost inceputa urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii unei infractiuni de agresiune sexuala, prev. de art 219 alin. 1 din Codul penal, dosar constituit in urma unei plangeri datand din anul 2016", se mai arata in comunicat.Preluarea celor doua dosare in vederea efecturarii urmaririi penale de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei are ca temei necesitatea verificarii tuturor faptelor cu un mod de operare asemanator comise pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor doua cauze data de numarul mare al persoanelor vatamate, de multitudinea probelor care trebuie administrate si de varietatea mijloacelor de proba, precum si impactul deosebit creat in societate prin comiterea unor asemenea fapte, mai precizeaza Parchetul General.Din ordonanta de preluare a celor doua cauze rezulta ca in ceea ce priveste savarsirea a doua dintre infractiunile de agresiune sexuala, prev. de art. 219 alin. 1 si 2 lit. c din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, acestea au fost comise impotriva a doi minori, in varsta de 5, respectiv de 9 ani, pe data de 5 ianuarie 2018, intr-un lift al unui bloc situat in cartierul Drumul Taberei din Bucuresti, procurorii dispunand punerea in miscare a actiunii penale pe data de 8 ianuarie 2018. In urma cercetarilor efectuate in dosarul deschis in acest sens, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au mai dispus, tot pe data de 8 ianuarie 2018, extinderea urmaririi si a actiunii penale fata de inculpatul Stan Eugen sub aspectul comiterii unei a treia infractiuni de agresiune sexuala, prev. de art. 219 alin. 1 si 2 lit. c din Codul Penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, pe data de 22 octombrie 2012, tot in liftul unui imobil din Bucuresti, victima fiind, de asemenea, o minora, in varsta de 7 ani.In aceeasi cauza, pe data de 26 octombrie 2012, s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de autor necunoscut, sub aspectul savarsirii infractiunii de perversiune sexuala, prev. de art. 201 alin. 1 si 2 din vechiul Cod penal.Procurorii au retinut ca, pe data de 2 noiembrie 2009, o minora de 14 ani a fost victima agresiunii unui barbat, in timp ce se afla in scara unui bloc din Bucuresti.In ceea ce priveste dosarul preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5, mentionam ca fost inceputa urmarirea penala in rem, la data 10 decembrie 2016, sub aspectul infractiunii de agresiune sexuala, prev. de art. 219 alin. 1 din Codul penal, fapta fiind comisa in incinta scarii unui bloc din sectorul 5. Dosarul s-a constituit ca urmare a plangerii persoanei vatamate, intre persoanele banuite de comiterea acestei fapte aflandu-se inculpatul Stan Eugen.Totodata, precizam ca Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost informat de catre IGPR in vederea initierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrarilor penale in care este cercetat inculpatul Stan Eugen si dispunerea de masuri legale, in functie de rezultat.Precizam ca faza de urmarire penala este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.