VIDEO UPDATE Senatorul Vlad Alexandrescu nu a fost lasat sa intre in Centrul de plasament "Ciresarii", pentru ca nu ar fi avut acordul primarului. Pe de alta parte, un HG arata ca accesul la informatii cu privire la copiii aflati in plasament se face doar dupa obtinerea unui acord in scris de la directorul institutiei

Senatorul USR Vlad Alexandrescu a fost tinut afara de catre Centrul de Plasament "Ciresarii", dupa ce acesta si-a aratat dorinta de a vizita institutia, "pentru a-si forma o opinie despre felul in care le sunt respectate drepturile copiilor (...) si le sunt reprezentate interesele de autoritatea de stat". Potrivit unei postari pe Facebook a senatorului, demersul sau este facut pentru a verifica si a exercita controlul parlamentar asupra autoritatii administrative, insa acuza lipsa de transparenta din partea Centrului de plasament, pentru ca nu il lasa sa intre pe motiv "ca trebuie sa am acordul primarului". Pe de alta parte, potrivit unei Hotarari de Guvern, accesul la informatii legate de un copil aflat in plasament se face doar dupa obtinerea acordului prealabil scris al directorului centrului.



Ce spune articolul 3 al HG-ului:



a) Datele ori informatiile de orice natura referitoare la copilul aflat in plasament sau incredintare nu vor fi furnizate nici unei persoane fizice sau juridice decat dupa obtinerea acordului prealabil scris al directorului serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului cu privire la obtinerea si diseminarea acestor date ori informatii.

b) Solicitantul este obligat sa informeze in scris directorul serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului cu privire la scopul pentru care solicita datele ori informatiile, modalitatile de obtinere a acestora, precum si data si modalitatea mediatizarii acestora.

c) Accesul solicitantului in incinta serviciului ce urmeaza a fi vizitat se realizeaza numai cu acordul expres al directorului serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului si insotit de reprezentantul desemnat al serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului.

d) Solicitantul este obligat sa declare pe propria raspundere ca datele ori informatiile ce urmeaza a fi obtinute vor fi utilizate fara a aduce atingere imaginii si dreptului la intimitate al copilului aflat in plasament sau incredintare.

e) Luarea si prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copiii aflati in plasament sau incredintare se pot realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului legal al copilului.

De asemenea, Hotararea mai prevede ca "Serviciile publice specializate pentru protectia drepturilor copilului vor lua masurile necesare referitoare la garantarea respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat in plasament", iar "In termen de 5 zile de la comunicare serviciile publice specializate pentru protectia drepturilor copilului vor inainta spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, masurile propuse pentru garantarea respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat in plasament sau incredintare".



Senatorul Vlad Alexandrescu a acuzat pe Facebook Centrul de plasament Ciresarii de lipsa de transparenta, pentru ca a fost tinut timp de mai multe ore in fata institutiei, fara a fi lasat sa intre, pentru ca nu avea aprobarea primarului.





"Se fac 3 ore si 20 de minute de cand stau in frig in fata portii Centrului de plasament "Ciresarii". Construit ca o adevarata fortareata.





Nu sunt lasat sa intru si mi se spune ca trebuie sa am acordul primarului. Complet fals! Nu exista nicaieri in lege o astfel de prevedere si niciun alt centru nu ne-a cerut asa ceva. Nu este decat o regula inventata pentru a tine pe cei inconfortabili afara.





Directorul General al DGASPC Sector 5 nu raspunde de ore bune la telefon. "O fi intr-o sedinta" ne spune o doamna de la centru. Ca, de, mereu pica sedintele in astfel de momente, nu?





Nu stiu ce vor atat de tare sa ascunda, dar cu atat mai multe trebuie sa aflu. Centrele de plasament sunt locuri unde deseori copiii sunt supusi diverselor forme de abuz ori trimisi in diverse retele de trafic cu persoane. Nu pot sa spun daca este cazul si aici, dar asta trebuie aflat de la copiii institutionalizati", a scris senatorul Vlad Alexandresu pe pagina sa de Facebook.





De asemenea, acesta a postat si o inregistrare video in care spune ca a anuntat ca va face aceasta vizita in calitate de senator si ca face "o suita de vizite in centrele pentru copii din toata tara pentru a-si forma o opinie despre felul in care le sunt respectate drepturile, conditiile de educatie si le sunt reprezentate interesele de autoritatea de stat".















Acesta vizita nu a fost prima de acest gen, la sfarsitul saptamanii trecute a anuntat tot pe facebook ca a vizitat doua centre de plasament din Bucuresti si Ilfov, unde a vorbit cu angajatii, cu educatorii, cu reprezentanti ai Directiei de protectie a copilului, dar mai ales sa vorbeasca singur cu copiii, pana ce a fost escortat afara de bodygarzi.

Potrivit Hotararii de Guvern 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului in vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat in plasament sau incredintare, din 10.09.2002, articolul 3,