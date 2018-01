Guvern: Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede ca un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din institutiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor dezavantajati, pentru o perioada de 24 de luni, cu conditia ca acestea sa fie vacante. La finalul celor 24 de luni, contractul individual de munca inceteaza de drept, iar postul va putea fi ocupat de o alta persoana aflata intr-o situatie similara.Sunt vizati tinerii cu varsta intre 16 si 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acesta, fie au cel putin un copil in intretinere.Potrivit unui comunicat al Guvernului, este vorba despre un program de tip "Pasarela", prin care locurile de munca din sectorul public pot fi oferite temporar tinerilor dezavantajati, pentru a dobandi "abilitati transferabile" in joburile din sectorul privat, o masura prevazuta in Programul de Guvernare, la sectiunea "Sanse reale pentru tineri".