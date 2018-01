Emil Boc, dupa ce a fost audiat peste 5 ore la DIICOT: Am avut si am o relatie de respect profesional si institutional cu domnul profesor Lucan. / Daca domnul Ungureanu va continua sa profereze calomnii la adresa mea, il voi da in judecata

"Am raspuns solicitarii DIICOT pentru calitatea de martor. Am dat detalii si am raspuns la toate intrebarile care mi-au fost adresate, legate de asocierea Primariei cu clinica Lukmed", a afirmat Emil Boc."Am avut si am o relatie de respect profesional si institutional cu domnul profesor", a mai precizat Emil Boc, raspunzand intrebarii unui jurnalist."Toti investitorii, inclusiv Lukmed, daca au cadru legal, sunt sprijiniti de Primarie, daca nu au, nu", a mai spus Emil Boc.Intrebat si daca a primit, de-a lungul timpului, vreo informatie privind nereguli la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj, Emil Boc a spus ca "Nu am primit astfel de informatii si nici nu aveam cum sa le primesc, pentru ca domeniul meu de activitate este cu totul altul."Primarul Clujului a precizat ca, din familia lui, a fost singurul care are pietre la rinichi si "Am avut o interventiede urgenta in anul 2005 la Institutul de Urologiesi am mai avut una in 2015, la clinica Lukmed, unde am platit 1.500 de lei si am primit bon de casa. Bonul nu il mai am din nefericire, am dus haina la curatat si bonul l-am aruncat."Boc a amenintat si ca il va da in judecata pe deputatul USR Emanuel Ungureanu, care l-a acuzat de legaturi cu Lucan: "N-am dat in judecata in viata mea pe nimeni pana acum, am considerat ca, fiind o persoana publica, treaba mea nu este sa dau in judecata, ci sa imi vad de functia publica. Dar nu voi lasa lucrurile asa, toate au o limita si au un punct, si sunt la punctul la care ma pregatesc sa iau o decizie. Daca domnul Ungureanu va continua sa mai profereze calomnii la adresa mea, il voi actiona in judecata. Am venit aici si am raspuns la toate aceste acuzatii."Emil Boc a mai afirmat ca Mihai Lucan "nu mi-a solicitat niciodata vreun sprijin in legatura cu vreun dosar penal pe care il are".