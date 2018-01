Cum au ajuns preturile medicamentelor cumparate si decontate din bani publici sa fie secrete. Artificiul prin care ministrul Bodog a scos din transparenta Catalogul National al Preturilor la Medicamente

Achizitiile de medicamente in procedura speciala, de urgenta, nu sunt publicate nici pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), astfel ca, in lipsa publicarii CANAMED, pretul acestora ramane un mister.Contactata saptamana trecuta de Hotnews.ro, Oana Grigore, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, a invocat o problema de ordin tehnic la site-ul MS, nu scoaterea CANAMED din transparenta publica, si a promis o rezolvare. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sananatii nu a mai raspuns la apelurile reporterului HotNews.ro saptamana aceasta pentru a oferi un punct de vedere in legatura cu acest subiect.Pe site-ul Ministerului Sanatatii exista in continuare o sectiune dedicata CANAMED , insa catalogul nu poate fi accesat.CANAMED, inaccesibil pe site-ul Ministerului Sanatatii:Captura ms.roDin informatiile Hotnews.ro, scoaterea CANAMED din transparenta publica a fost puternic sustinuta de cativa reprezentanti ai industriei farmaceutice, care au participat, in primavara anului trecut, la o dezbatere pe aceasta tema la Ministerul Sanatatii.Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, CANAMED, cuprinde preturile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile in Romania, care pot fi utilizate/comercializate de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii acestora, distribuitorii angro si furnizorii de servicii medicale si medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relatii contractuale cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetete si a municipiului Bucuresti, potrivit Ordinului de ministru care reglementeaza functionarea CANAMED.In primavara anului trecut, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a introdus prin Ordin de ministru un catalog care sa functioneze in paralel cu CANAMED, denumit Catalog Public al preturilor la medicamente. Preturile medicamentelor din acest Catalog Public nu pot fi insa practicate de farmaciile care au contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Ele pot fi practicate doar de producatorii si distribuitorii care nu au o relatie contractuala cu CNAS daca aceste preturi "nu fac obiectul Catalogului national al preturilor medicamentelor, CANAMED".Practic, prin aceasta masura, medicamentele din Romania au doua preturi: unul calculat la minimul european si inscris in CANAMED (medicamente rambursate prin CNAS), si celalalt, mai mare, calculat la media aritmetica a celor mai mici 3 preturi europene si prezent in Catalogul Public (in lipsa relatiilor contractuale cu CNAS). Ordinul lui Florian Bodog, publicat pe 29 martie 2017 in Monitorul Oficial , care reglementeaza functionarea CANAMED si a Catalogului Public, prevede explicit, la art. 10, faptul ca "Ministerul afiseaza in mod transparent preturile aprobate prin Catalogul public pe pagina de web a Ministerului Sanatatii." Ordinul nu contine insa nicio prevedere in legatura cu transparenta vechiului catalog, CANAMED, care, anterior emiterii acestui ordin, era si el public.Inca din primavara, din momentul in care Ordinul lui Florian Bodog se afla in dezbatere publica, mai multi experti au precizat pentru Hotnews ca prevederile sunt neclare si lasa loc la interpretari. Situatia nou creata implica riscul ca preturile la care se face rambursarea de catre CNAS (CANAMED) sa nu mai fie publicate transparent pe pagina Ministerului Sanatatii, cum se intampla anterior, au avertizat atunci expertii consultati de Hotnews.ro.Scoaterea CANAMED din transparenta publica a fost puternic sustinuta de cativa reprezentanti ai industriei farmaceutice, care au participat, in primavara anului trecut, la o dezbatere pe aceasta tema la Ministerul Sanatatii, potrivit informatiilor obtinute de Hotnews.ro. Reprezentantii industriei pharma au motivat atunci ca, pentru ca preturile romanesti sa nu influenteze negativ preturile medicamentelor din alte tari europene, este necesara introducerea celor doua cataloage. Ei au sustinut insa ca solutia ar urma sa functioneze doar in cazul in care catalogul cu preturi mai mici, CANAMED, nu va mai fi public vizibil/accesibil.De asemenea, la dezbaterea din primavara anului trecut, in care a fost discutat Ordinul de ministru care reglementeaza functionarea CANAMED si a noului catalog, Catalogul public, reprezentantii catorva companii farmaceutice au multumit "foarte, foarte mult" ministrului Sanatatii, a scris la acea vreme Hotnews.ro.De precizat ca, in urma cu cinci zile, seful UNIFARM (companie aflata in subordinea Ministerului Sanatatii) a refuzat sa raspunda la o solicitarea HotNews.ro in baza legii 544 referitoare la pretul de achizitie al unui medicament si ne-a indrumat spre catalogul CANAMED. Astfel, Adrian Ionel a transmis catre reporterul HotNews.ro urmatorul raspuns: "Pretul este public, in catalogul CANAMED, publicat si actualizat de catre Ministerul Sanatatii. Tot acolo gasiti si numarul autorizatiei de nevoi speciale".In cursul anului 2017, ministrul Sanatatii nu a adus modificări cu privire la modul de publicare al CANAMED.Catalogul naţional al preţurilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescripţie medicală, autorizate de punere pe piaţă in Romania (CANAMED) nu se mai publică pe site-ul Ministerului Sanatatii din anul 2015.Începând cu data de 5 iunie 2015, în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului Sănătății nr. 75/2009 art.22 alin.1, modificat si completat prin art. 19 din Ordinul 703/2015, Catalogul naţional al preţurilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescripţie medicală, autorizate de punere pe piaţă in Romania (CANAMED) nu se mai publică pe site-ul www.ms.ro. De la această dată, Ordinele de ministru privind orice modificare si completare a CANAMED respectă procedura de transparență decizională și se publică în Monitorul Oficial.De asemenea, mai facem precizarea că, în CANAMED sunt cuprinse nivelurile maximale ale prețurilor, nu cele de achiziție.