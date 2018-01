Tudose nu il demite pe seful Politiei, asa cum ii ceruse ministrul de Interne Carmen Dan

Premierul Mihai Tudose a anuntat la debutul sedintei de Guvern ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, o sapatamana pentru a-i prezenta un raport despre masurile luate in scandalul politistului pedofil. Tudose a amanat astfel decizia de demitere a lui Despescu, ceruta ieri de ministrul de Interne, Carmen Dan. Tudose a mai spus ca a aflat "pe surse" ca interimarul propus de Carmen Dan nu ar fi vrut sa preia postul lui Despescu.Declaratia lui Mihai Tudose:"Am avut azi o discutie cu chestorul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul. Am inteles pe surse ca noua propunere (Catalin Ionita, nominalizat de ministrul Carmen Dan ieri - n.red.) si-a declinat intentia de a prelua functia. L-am rugat pe Bogdan Despescu ca intr-o saptamana sa prezinte masurile pentru remedierea situatiei. Autorul a fost prins in 2 zile. Are o saptamana sa-mi prezinte raportul".Reamintim ca ministrul Carmen Dan ii solicitase ieri premierului, intr-o declaratie de presa, sa il demita pe seful Inspectoratului General al Politiei Romane pentru modul in care a gestionat scandalul politistului pedofil. Carmen Dan i-a cerut si sefului Sectiei Omoruri din Politia Romana, Radu Gavris, sa demisioneze.