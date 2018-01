SURSE Dragnea pleaca in turneu prin judetele din Moldova pentru a se asigura de sprijinul liderilor de filiale in razboiul cu Tudose

Liviu Dragnea ar intentiona sa se intalneasca si cu liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, care s-a pozitionat deja public de partea premierului Mihai Tudose, pronuntandu-se in favoarea restructurarii guvernului. Alti lideri, cum ar fi liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, au ramas in tabara lui Liviu Dragnea. Pe data de 29 iunie ar urma sa aiba loc la Iasi o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD, unde este de asteptat sa se decida daca va avea loc sau nu restructurarea Guvernului dorita de Tudose.De notat ca marti, 9 ianuarie, ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a anuntat in timpul unei vizite in judetul Arges ca PNDL " a inceput cu dreptul" si ca au fost alocate 16 miliarde de lei in prima parte pentru diverse proiecte, iar in a doua parte 30 de miliarde.„PNDL este un program pe care toată lumea îl apreciază, un program în care, în prima parte, au fost alocaţi 16 miliarde de lei, iar, în a doua parte, 30 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă, după părerea mea, o sumă foarte importantă pentru dezvoltarea României. Banii au fost repartizaţi pe judeţe, după criterii obiective, care ţin de capacitatea financiară a judeţului, suprafaţa judeţului, numărul de locuitori şi numărul de unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri). Deja încep 6.851 de şantiere în toată ţara, un lucru important, pentru că, prin Programul de Guvernare, noi ne-am asumat ca fiecare comunitate din această ţară să beneficieze de toate cele zece măsuri, şi anume sănătate, educaţie, transporturi, apă şi canal, energie, cultură, culte, sport şi locuinţe”, a menţionat ministrul dezvoltării.Potrivit comunicatului ministerului dezvoltarii, PNDL este un program de finanțare multianual, ce are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României.