Guvernul maghiar aloca o finantare record organizatiilor maghiare din Romania / Un site de stiri in maghiara primeste 4,6 milioane de euro

Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va primi Eparhia Reformata din Ardeal. Din aceste fonduri vor fi finantate deferite programe, achizitii mobiliare si imobiliare, precum si cheltuielile curente de functionare. Arhiepiscopia Romano-Catolica din Alba Iulia va primi 1,5 miliarde de forinti (aproximativ 4,7 milioane de euro). Au mai primit finantare o serie de organizatii civice. O suma considerabila, 810 milioane de forinti (2,5 milioane de euro) a primit Fundatia Mans Sana, finantatorul Academiei de Hochei pe Gheata din Carta (localitatea de nastere a presedintelui UDMR, Kelemen Hunor).Partea cea mai interesanta a documentului este faptul ca asociatia Erdelyi Mediater, cea care finanteaza functionarea portalului de stiri Foter.ro, beneficiaza de un sprijin de 1,45 miliarde de forinti (4,6 milioane de euro). Pentru a putea face o comparatie, amintim ca aceasta suma pe care o primeste un singur portal este aproximativ egala cu suma pe care o primeste UDMR de la Guvernul Romaniei pentru finantarea tuturor institutiilor culturale maghiare. Este de mentionat ca, in schimb, cel mai mare trust de presa in limba maghiara din Romania, Editura Udvarhelyi Hirado, care recent a solicitat declansarea procedurii de reorganizare judiciara pentru ca a ajuns in incapacitate de plata, nu a primit nimic.Explicatia acestui fapt - arata sursele Rador - este aceea ca finantatorul Editurii Udvarhelyi Hirado este Fundatia "Hatarok nelkul a magyar nyelvu sajtoert" (Fara frontiere pentru presa de limba maghiara) care este in proprietatea omului de afaceri Simicska Lajos. Acesta era prietenul premierului Orban Viktor si unul dintre fondatorii partidului Fidesz, in prezent partid de guvernamant in Ungaria. Simicska a fost considerat principalul sponsor al Fidesz si intreprinzatorul preferat al guvernului, care beneficia de cele mai bune contracte cu statul. In anul 2015 insa, relatia dintre Orban si Simicska s-a rupt, omul de afaceri l-a acuzat pe premier ca a fost agent secret al politiei politice din Ungaria si ca ar face jocurile Moscovei, din cauza ca este santajat de catre serviciile secrete rusesti. Din acest motiv, Guvernul Orban nu mai aloca bani trustului de presa al lui Simicska, iar acesta din urma nu este interesat de mentinerea ziarelor maghiare din Transilvania. Potrivit jurnalistului de investigatie Sipos Zoltan, publicat intr-o postare pe Facebook, este posibil ca prin suma deosebit de mare care a fost alocata finantatorului Foter.ro sa se intentioneze preluarea trustului maghiar de presa Udvarhelyi Hirado de catre guvernul maghiar din proprietatea lui Simicska, arata Rador.Aceasta ipoteza este cu atat mai credibila cu cat, odata cu apropierea alegerilor din Ungaria, a crescut importanta voturilor cetatenilor maghiari din Romania. Fidesz - impreuna cu UDMR - duce o campanie puternica pentru mobilizarea electoratului Fidesz din Romania pentru a participa la aceste alegeri. Pe de alta parte, omul de afaceri Simicska Lajos are in prezent un parteneriat cu partidul Jobbik, catalogat de mult timp de extrema dreapta, dar care in ultima perioada incearca sa se avanseze spre centrul esichierului politic si a devenit concurentul cel mai redutabil al Fidesz.