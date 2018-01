Buzau: Peste 40% dintre asistatii social din judet sunt analfabeti. Peste 5.000 dintre acestia se semneaza cu degetul

Peste 40% din cei 13.000 de beneficiari de venit minim garantat din judetul Buzau nu se pot angaja din cauza ca nu stiu sa scrie si sa citeasca, motiv pentru care peste 5.000 dintre asistati semneaza cu degetul, potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Buzau, scrie Agerpres.





Peste 5.000 de asistati social semneaza cu degetul, directorul AJOFM Buzau, Ionel Tonciu, adaugand ca "situatia este ingrijoratoare".





"Din cei 13.000 de asistati social, peste 7.000 au varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, dar nu au absolvit decat una sau doua clase de gimnaziu, iar dintre acestia, circa 5.000 semneaza cu degetul", a declarat miercuri, pentru Agerpres, Ionel Tonciu, directorul AJOFM Buzau.





Directorul AJOFM Buzau sustine ca acestia nu pot ocupa nici macar locuri de munca necalificate, doarece majoritatea provin din mediul rural, iar naveta este costisitoare.





"In 2018, am marit numarul de cursuri de calificare si recalificare de la 12 la 30, dar suntem sceptici, pentru ca in 2017, din cele 200 de persoane care au urmat aceste cursuri, doar cinci au provenit din randul asistatilor social", a mai spus sursa citata.





Conform acestuia, zilnic, la nivelul judetului Buzau, sunt disponibile 300 de locuri de munca.





AJOFM Buzau a inregistrat la finalul anului trecut o rata a somajului de 8,59 la suta, judetul situandu-se pe unul din primele locuri din tara din punct de vedere al numarului de someri.