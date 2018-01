Liviu Pop a anuntat pe Facebook schimbarea Regulamentului de organizare a scolilor: Serviciul pe scoala si sanctionarea pentru lipsa uniformei - interzise. Elevii il acuza pe ministru ca a facut schimbari fara consultare

Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat pe 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei si anuntat pe Facebook, marti seara, de catre Liviu Pop. Desi unele dintre modificari sunt binevenite, reprezentantii elevilor il acuza pe ministrul Educatiei de ilegalitati, modificand drepturi altfel decat prin Statutul Elevului, fara sa faca anterior nicio consultare publica.





Printre modificarile aduse de Liviu Pop sunt faptul ca "pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa , setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ" (articolul 197), "rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coercitie, acesta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor legale" (aliniat 3, adaugat la articolul 113), iar la articolul 198 se adauga un aliniat care prevede interzicerea serviciului pe scoala sau sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii.





"In mare sunt modificari facute pentru zona de auxiliare. A sporit rolul asociatiilor de parinti, a interzis elevul de serviciu si se prevede faptul ca nota nu poate fi folosita ca mijloc de coercitie (propusa de mine). Are si parti bune. Dar partile negative tin de faptul ca nu a fost consultare publica deloc, niciun proiect pe site-ul MEN. Plus ca modifica zona de drepturi ale elevilor altfel decat prin Statutul Elevului, ceea ce e ilegal. La telefoane singura modificare e ca trebuie depozitate in timpul orei; si inainte era interzisa folosirea in timpul orei (ceea ce e in regula), iar utilizarea lor era oricum sanctionata. Sa ii pui pe elevi sa le depoziteze inseamna ca prezumam din start ca toti incalca regula si le utilizeaza", a declarat pentru HotNews presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin-Alexandru Manda.