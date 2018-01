Marian Godina lanseaza un apel pentru sustinerea sefului Serviciului Omoruri, caruia Carmen Dan i-a cerut demisia: Sa ne aratam revolta si sa demonstram ca nu mai suntem vechii obedienti cu "am inteles, sa traiti!"

Postarea lui Marian Godina:

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a folosit ocazia generata de scandalul politistului acuzat de pedofilie pentru a cere demisia Seful Serviciului Omoruri din Politia Bucuresti, Radu Gavris, cel care, la sfarsitul lunii decembrie, criticase dur modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le opereze la Codurile Penale . Gavris este unul dintre cei mai apreciati politisti romani, structura pe care o conduce avand zero cazuri de crima cu autor necunoscut.Dragi colegi, politisti,Ma bucura enorm increderea pe care mi-o aratati, trimitandu-mi sute de mesaje in care ma indemnati sau ma intrebati ce putem face pentru seful Servicului Omoruri. Asa cum v-am mai spus, eu nu sunt lider de sindicat si nici nu imi doresc sa fiu, dar se pare ca notorietatea vine la pachet cu o responabilitate de care mi-ar fi jena sa fug. Asa ca voi face tot ce tine de mine pentru sustinerea sefului Serviciului Omoruri, un om pe care cineva doreste sa il demita, din motive pe care le stim cu totii. Si-a permis sa vorbeasca. "Decapitarea" acestuia ar insemna "decapitarea" oricui isi permite sa iasa din rand, asa cum se intampla in vremuri nu de mult apuse. Nu trebuie sa permitem asta.In primul rand trebuie sa ramanem calmi si, cel mai important, sa actionam LEGAL, incadrandu-ne perfect in regulamentele si statutul pe care le avem. Cel mai important e sa vorbim liber, sa ne aratam revolta si sa demonstram ca nu mai suntem vechii obedienti cu "am inteles, sa traiti!". Un politist care poarta arma nu poate cunoaste cuvantul "teama", mai ales teama de a vorbi.Un prim semnal pentru cei care cred ca sunt la conducerea unei turme de oi ar fi acela de a vedea ca suntem foarte multi care il sustin pe dl Radu Gavris.Va invit pe toti, chiar si cei care nu sunt politisti, sa ne punem poza de profil a domnului comisar Gavris.Si in caz ca nu stiati, va spun eu acum: veti mai schimba poate zeci de ministri de interne, si voi tot politisti veti fi! Uniti suntem puternici, dezbinati suntem neica-nimeni!Marian Godina si-a schimbat totodata fotografia de fundal cu o imagine a comisarului Radu Gavris, insotita de mesajul "Alaturi de profesionisti!".