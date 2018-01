Romania, condamnata la CEDO in cazul unui barbat agresat de politisti

Potrivit APADOR-CH, Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, a fost ridicat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la politie si agresat deoarece nu a vrut sa se legitimeze, iar cazul a ajuns la CEDO in 2013. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului niste lucruri din casa, in timp ce zugravea, iar in seara zilei de 11 decembrie 2011 doi politisti de la Sectia 19 i-au batut in usa barbatului si i-au cerut sa se legitimeze. Pentru ca nu i s-a spus de ce trebuie sa se legitimeze, barbatul nu le-a dat politistilor actele, iar acestia l-au culcat la pamant si incatusat pentru a-l duce la politie.Conform declaratiilor reclamantului, politistii l-ar fi batut pe holul sectiei de politie cu pumnii, picioarele si cu bastonul, in aproape toate zonele corpului, timp de zece minute. Dupa ce l-au batut, politistii l-ar fi lasat intr-o camera si au plecat. Victor Stanciu povesteste ca a mers la ofiterul de serviciu, cu greu, si i-a cerut voie sa mearga la baie. Vazand ca facuse pe el, ofiterul i-a spus: "Mai bine pleci acasa decat sa faci mizerie in sectie". Victor Stanciu a facut reclamatie impotriva politistilor, insa dupa o ancheta sumara, facuta de politisti, si cu o intarziere de zece luni de la data faptei, procurorul a decis neinceperea urmaririi penale a celor doi. Ancheta s-a bazat pe declaratiile identice ale politistilor si pe o marturie inutila a unui vecin, care sustine ca nu a fost batut la incatusare, insa vecinul respectiv nu a fost martor la bataia din sectie. In declaratii se spune ca Victor Stanciu ar fi cunoscut ca o persoana violenta care consuma alcool, lucruri ce nu au fost probate in niciun fel de politie sau parchet, spune APADOR-CH.Considerand ca nimic din comportamentul sau nu a justificat violenta politistilor, Victor Stanciu i-a dat in judecata. Procurorul de sedinta si judecatorul nu au negat ca politistii au folosit forta, insa au considerat-o justificata in conditiile in care el s-a opus incatusarii. In motivarea instantei se spune ca urmele de pe corpul lui Victor Stanciu ar fi cauzate de caderea acestuia in timpul incatusarii si ca "pentru existenta infractiunii de tortura faptele trebuie sa aibe o anumita intensitate si durata pentru a putea constitui elementele infractiunii prevazute de art. 267 ind.1 Cod penal, ceea ce nu este cazul in prezenta cauza".Victor Stanciu s-a adresat CEDO in 2013 si a reclamat incalcarea articolului 3 din Conventie (interzicerea torturii si a tratamentelor inumane si degradante) si a articolului 13 (lipsa unei anchete efective) intrucat in dreptul intern romanesc nu exista o modalitate juridica eficienta prin care reclamantul sa se poata plange impotriva solutiei unui procuror. In decizia publicata marti, CEDO aminteste ca in astfel de situatii dovedirea faptelor cade in sarcina statului si ca nici ancheta, nici procesul in cazul Stanciu nu au reusit sa faca asta. CEDO spune ca ancheta, facuta tarziu, nu demonstreaza ca reclamantul ar fi fost violent in vreun fel, ci doar nerespectuos fata de politisti, nu detaliaza ce proceduri concret au folosit politistii ca sa-l imobilizeze pe reclamant, nu lamureste in ce fel s-au produs totusi urmele de lovituri cu un corp dur, descoperite de medici. CEDO considera ca a fost violat articolul 3 din Conventie, ca tratamentele aplicate lui Victor Stanciu de catre politisti se incadreaza la tortura si tratamente inumane si degradante si ca in acest caz statul nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii. Statul roman va trebui sa-i plateasca lui Victor Stanciu despagubiri in valoare de 9000 de euro, plus cheltuielile de judecata.