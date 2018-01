Dumitru Coarna (sindicat politisti): Oricine poate ataca rezultatele examenelor de la Academia de Politie, daca centrul de evaluare psihologica nu are autorizare

"Am impresia ca doamna Carmen Dan nu stie ce declara. Daca centrul de testare psihologica nu are avizare inseamna ca toate testarile psihologice privind incadrarile sau admiterea in scolile de profil sunt nule. Acel centru psihologic este in subordinea ministrului de interne. Sa-si asume. Daca, dupa un an de zile, doamna Carmen Dan isi da seama ca acel centru nu are atestat... Vii tu, ministru de interne, la televizor, sa spui ca centrul din subordinea ta nu are autorizare, nu respecta normele legale...", a aratat Coarna.El considera ca astfel de declaratii sunt iresponsabile, intrucat, acum, oricine poate ataca concursurile in scolile de profil, unde aceste testari psihologice au fost eliminatorii."Si ai avut concursuri in Academia de Politie, in scolile de agenti de politie, incadrari in structurile interne, unde aceste testari psihologice au fost eliminatorii. Acum orice parte interesata n-ar putea sa atace in instanta si sa trimita acasa toti elevii din scolile de profil?", s-a intrebat sindicalistul.In ceea ce priveste demiterea sefului Politiei, Coarna a aratat ca aceasta este o declaratie politica. "Ati vazut si declaratia de ieri (luni n.r.) a domnului Liviu Dragnea, care a spus acelasi lucru. Este o declaratie lipsita de temei, o comanda politica a domnului Dragnea catre doamna Dan, care a fost executata instantaneu. De ce sa demiti un om care are rezultate?", a mai spus liderul sindical.In opinia sa, ministrul Carmen Dan ar trebui sa-si dea demisia in urma acestui scandal.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de pedofilie.Oficialul a precizat ca Ionita, in prezent sef al Directiei Generale Anticoruptie, are un mandat explicit de a finaliza diagnoza de sistem pe care a solicitat-o in cursul zilei de luni.Carmen Dan a precizat, totodata, ca a discutat cu seful Centrului de Psihologie din cadrul MAI si a cerut refacerea intregii proceduri prin care se organizeaza activitatea de testare in minister.Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de catre oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie."Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut o informare prin purtatorul de cuvant. (...) Pana acum, nimeni dintre sefii acestui politist nu a inteles sa-si asume o responsabilitate. (...) Superficialitatea testarilor a facut sa existe in sistem oameni cu devieri comportamentale. (...) Ma declar total nemultumita de explicatiile primite. Nu am vazut pe nimeni dintre cei care ocupa functii sa iasa public. (...) A lipsit raspunsul la intrebarea cum de nimeni dintre cei care aveau atributii nu a stiut de aceste devieri comportamentale. (...) Probabil este un caz izolat, dar cu repetitii. (...) Informatia primara a fost raportata cu intarziere ministrului. Sa avem curajul de a ne asuma ca avem probleme in sistem. (...) Explicatiile de aseara le apreciez lacunare. (...) Am cerut schimbarea din functie a lui Bogdan Despescu", a anuntat ministrul, intr-o declaratie de presa.