Parchetul Bucuresti o contrazice pe Carmen Dan in ceea ce priveste politistul acuzat de pedofilie: Dosarul de agresiune sexuala din 2009 nu s-a prescris

in data de 05.01.2018, in intervalul orar 10:10-10:55, in incinta unui bloc din sectorul 6 - in lift si pe palierul etajului 8 - inculpatul S. E. a pupat-o pe obraji, pe gura si in zona abdominala si i-a pus mana in zonele intime persoanei vatamate, minora, in varsta de 5 ani si l-a pupat pe obraji pe minorul in varsta de 9 ani.

in data de 22.10.2012, in jurul orei 14:00, in incinta unui bloc din sectorul 6 - in lift si pe scarile care asigura legatura intre etajele 4 si 5 ale imobilului - inculpatul S.E. a pupat-o pe gura si a luat-o in brate pe persoana vatamata si, profitand de imprejurarea ca aceasta era minora, in varsta de 7 ani, fiind astfel in imposibilitatea de a-si exprima vointa, a determinat-o sa-i atinga organul sexual.

- au fost vizionate imaginile surprinse de zeci de camere de supraveghere instalate in zona comiterii faptei;

- imaginile care surprindeau deplasarea autorului in zona scolii Sfantul Andrei din sectorul 6, aflata in promixitatea locului savarsirii faptei, au fost difuzate catre mass-media, acestea ruland in repetate randuri, pe toate posturile de televiziune;

- au fost distribuite fotografii ale autorului la unitatile de politie din Bucuresti, in vederea prezentarii acestora populatiei (la nivelul Politiei Capitalei, a fost intocmit si un plan de actiune care viza securizarea perimetrului institutiilor de invatamant din Bucuresti);

- in perioada 2012- 2017 au fost efectuate expertize genetice cu privire la 15 persoane ale caror semnalmente sau profil personal corespundeau cu cele ale autorului faptei (profilul genetic al autorului fiind stabilit in urma expertizarii unor probe biologice ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului cu ocazia comiterii faptei);

- au fost verificate in bazele de date circa 300 de persoane care corespundeau profilului autorului;

- au fost verificate 70 de informatii primite de la public sau lucratori de politie;

- au fost analizate aproximativ 150 de dosare penale cu obiect similar inregistrate la parchetele din Municipiul Bucuresti (solutionate sau in curs de cercetare); in urma acestei analize a fost identificata o cauza avand ca obiect o infractiune de natura sexuala cu victima minora si autor necunoscut. Cauza a fost preluata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar dupa efectuarea urmaririi penale impreuna cu Serviciul Omoruri, s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest a unui inculpat in varsta de 65 de ani (denumit in mass-media 'Spionul pedofil'), care ulterior a fost condamnat definitiv pentru savarsirea a sapte infractiuni de natura sexuala comise fata de victime cu varste cuprinse intre 5 si 10 ani.

Carmen Dan ceruse demisia sefului Serviciului Omoruri, Radu Gavris (cel care criticase in trecut propunerile PSD-ALDE de modificare a Codurilor Penale), afirmand ca pentru un dosar din 2009 in care este suspectat acum politistul pedofil faptele s-ar fi prescris "I-am cerut la un moment dat dl Despescu sa aiba o discutie si cu seful Serviciului Omoruri, cu dl Gavris, pentru modul in care s-au gestionat dosarele din 2009 si pana in prezent. Aflam acum ca cel din 2009 s-a prescris. Aceasta abordare de ascundere in spatele unor verificari, cercetari sau dosare ale Parchetului imi da credinta ca nu vom putea face pasi inainte in a rezolva problemele de sistem, cel putin nu in formula aceasta", spunea Carmen Dan.Parchetul Bucuresti o contrazice insa pe sefa de la Interne."In ceea ce priveste faptele comise de inculpatul S.E., cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inclusiv cu privire la eventuala implicare a acestuia in fapte similare.Precizam faptul ca in cauza se desfasoara urmarirea penala si cu privire la o infractiune de agresiune sexuala comisa in anul 2009 fata de o victima minora (urmarirea penala fiind inceputa in rem), fapta pentru care este necesara completarea probatoriului.In contextul celor mentionate, consideram nejustificate opiniile exprimate in spatiul public care denatureaza sau ignora aspecte importante privind cercetarile efectuate in cauza", se arata intr-un comunicat al Parchetului.Procurorii precizeaza ca, marti, au sesizat Judecatoria Sectorului 6 pentru dispunerea arestarii preventive a politistului acuzat de pedofilie, si care este cercetat pentru trei infractiuni de agresiune sexuala.Care sunt acuzatiile procurorilor:In ceea ce priveste fapta din data de 5 ianaurie 2018, procurorii precizeaza ca, in data de 7 ianuarie 2018, in jurul orelor 17.00, conducerea Brigazii Rutiere a anuntat Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ca un agent de politie din cadrul brigazii are semnalmente asemanatoare cu cele ale barbatului din imaginile puse la dispozitia publicului.Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a autorizat masuri de supraveghere tehnica a persoanei in cauza. In baza acestor masuri, agentul de politie a fost monitorizat in permanenta de politisti specializati din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale - I.G.P.R., pana la momentul prezentarii acestuia la sediul Serviciului Omoruri in dimineata zilei de 8 ianuarie 2018.Avandu-se in vedere actele de urmarire penala efectuate pana la momentul respectiv - declaratii persoane vatamate, declaratii martori, vizionarea inregistrarilor surprinse de camerele de supraveghere video - agentul de politie a fost pus sub acuzare si audiat in calitate de suspect si apoi inculpat.In acest context, inculpatului i-au fost prelevate probe biologice in vederea stabilirii profilului genetic.In cursul zilei de 8 ianuarie 2018, Institutul National de Criminalistica a efectuat o expertiza prin care a fost stabilit profilul genetic al inculpatului si totodata s-a constatat ca acest profil genetic corespunde cu profilul genetic evidentiat in urma expertizarii unor probe biologice ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului cu privire la o fapta de agresiune sexuala comisa la data de 22 decembrie 2012.Fapta de agresiune sexuala savarsita la data de 22 decembrie 2012 facea obiectul unui dosar penal cu autor necunoscut instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In acest dosar, incepand cu data de 24.10.2012, au fost efectuate numeroase acte de urmarire penala in vederea identificarii autorului, dupa cum urmeaza: