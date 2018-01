Un astronaut de pe Statia Spatiala spune ca a crescut cu 9 cm in inaltime in ultimele trei saptamani

In medie astronautii cresc cu 2-5 centimetri cand sunt in spatiu din cauza absentei gravitatiei, care face ca vertebrele din sira spinarii sa se departeze una de alta.“Buna dimineata tuturor. Am un anunt major de facut astazi. Ne-am masurat inaltimea dupa ce am ajuns in spatiu si uau, uua, uau, am crescut cu 9 cm!”, a scris el pe Twitter. “Am crescut in trei saptamani ca unele plante. Nu mi s-a mai intamplat ceva asemanator din liceu. Sunt putin ingrijorat ca nu o sa incap in scaunul de pe Soyuz cand ma voi intoarce”, a adaugat Kanai.“Noua centimetri este mult, dar este posibil, tinand cont ca fiecare corp uman este diferit”, a declarat Libby jackson de la Agentia Spatiala britanica.Astronautii revin la inaltimea lor initiala dupa ce se intorc pe Pamant.