Deputatul USR Ungureanu a fost la DIICOT si a adus noi acuzatii la adresa medicului Lucan: 18.000 de pacienti au fost transferati in 9 ani intre clinica privata si clinica de stat

"M-am reintors astazi si am avut o discutie aprofundata cu procurorii anti-mafia despre procesul prin care pacientii erau directionati de la clinicile de stat catre privat. Sunt marturii cutremuratoare, m-au sunat foarte multi oameni, care trebuie sa inteleaga ca daca vorbesc pe Facebook nu inseamna marturie in instanta si nu trebuie sa se mire daca judecatorii nu au suficiente probe, pentru ca procurorii nu pot sa le stranga. Fac un apel la cei care au fost victimele acestui sistem mafiot sa vorbeasca in fata procurorilor si in fata camerelor de luat vederi", a spus Ungureanu, la sediul DIICOT.El a vorbit si de cazul unei mame care, pentru copilul sau, ar fi platit 6.000 de euro, desi problema medicala nu i-a fost rezolvata."18.000 de pacienti au fost transferati in 9 ani intre clinica privata si clinica de stat si vorbim de mii de oameni care au facut proceduri care le-au pus in pericol viata prin nerespectarea procedurilor chirurgicale", a mentionat deputatul.De asemenea, Emanuel Ungureanu il acuza si pe primarul Emil Boc de faptul ca ar fi favorizat clinica Lukmed a lui Mihai Lucan.''In asocierea primariei Cluj cu Lukmed, lucrurile sunt extrem de grave si o sa depun o lista cu toti consilierii locali care au ridicat mana si care au responsabilitate foarte clara in acea asociere paguboasa pentru municipiu. Domnul Boc nu se poate ascunde dupa perdele in aceste zile, pentru ca este direct responsabil de jaful care a fost facut la Institutul de Urologie din Cluj. (...) Documentele arata fara putinta de tagada implicarea dlui Boc si a tuturor consilierilor locali care au votat toate facilitatile catre clinica domnului Lucan'', sustine Ungureanu.