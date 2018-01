Politistul acuzat de pedofilie, arestat preventiv pentru 30 de zile

Sondaj HotNews.ro: Cine ar trebui sa demisioneze in cazul politistului acuzat de pedofilie?

Eugen Stan este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de agresiune sexuala asupra unor minori.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, in ziua de 5 ianuarie, in intervalul orar 10,10 - 10,55, in incinta unui bloc din sectorul 6 - in lift si pe palierul etajului 8 - ''inculpatul a pupat-o pe obraji, pe gura si in zona abdominala si i-a pus mana in zonele intime persoanei vatamate, minora, in varsta de 5 ani, si l-a pupat pe obraji pe minorul in varsta de 9 ani''.Anchetatorii efectueaza cercetari in peste 15 cazuri de agresiuni sexuale in care ar putea fi implicat politistul de la Brigada Rutiera.Potrivit unor surse din Politie, procurorii verifica toate cazurile care au un mod de operare asemanator cu cel al politistului Eugen Stan, pentru a stabili daca acesta a fost implicat.