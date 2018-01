DNA: Consilierul judetean Dobrica i-a platit lui Zgonea o excursie la Viena si bilete la concerte

"Numitul Dobrica Dumitru a organizat, pe cheltuiala SC (...) SA Patarlagele, pentru inculpatul Zgonea Valeriu Stefan si concubina sa, o excursie de 4 zile la Viena, in intervalul 16.05.2013 - 19.05.2013, suportand inclusiv contravaloarea unor bilete la concerte sustinute de (...) si (...), excursie contractata prin intermediul SC (...) SRL Buzau. (...) In vederea disimularii platii sejurului pentru inculpatul Zgonea Valeriu Stefan, numitul Dobrica Dumitru i-a cerut (...) sa intocmeasca separat o factura pe numele acestuia, pe care de altfel numitul Dobrica Dumitru a achitat-o personal in numerar, iar concubina sa a fost inscrisa pe o alta factura emisa pentru SC (...) SA cu explicatia 'prestari servicii'", se arata in rechizitoriu.Conform aceleiasi surse, factura a fost intocmita in favoarea unei societati comerciale, cu scopul de a putea deduce ulterior cheltuielile."Despre programul sejurului, numitul Dobrica Dumitru a informat-o telefonic pe (...), acesta precizand ca inculpatul Zgonea Valeriu Stefan are la Viena si o intalnire oficiala cu niste ambasadori. (...) De altfel, articolele de presa de la acel moment confirmau participarea inculpatului Zgonea Valeriu Stefan la concertul (...) de la Viena legat de o vizita oficiala a inculpatului", se mai mentioneaza in rechizitoriu.Valeriu Zgonea, presedinte al Camerei Deputatilor la data faptei, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de trafic de influenta intr-un dosar instrumentat de procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA.Potrivit DNA, in perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si, totodata, vicepresedinte al PSD, Zgonea a acceptat promisiunea facuta de inculpatul Dumitru Dobrica, consilier judetean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, in schimbul influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor functionari publici si a promis ca-i va determina sa numeasca intr-o importanta functie publica o ruda a acestuia.Ulterior, arata procurorii, Zgonea a primit de la Dumitru Dobrica foloase necuvenite in suma totala de 62.143 lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.