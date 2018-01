Anchetatorii verifica 15 cazuri de agresiune sexuala nerezolvate pentru a vedea daca este vorba tot de politistul acuzat de pedofilie

Presupusul politist pedofil ar putea fi implicat in alte fapte de agresiune sexuala, ce dateaza din anul 2009 si pana acum, potrivit Digi 24 . Anchetatorii verifica dosare de agresiune sexuala ramase cu autor necunoscut pentru a vedea daca nu cumva unele indicii si probe ii conduc acum tot catre presupusul pedofil, care lucra in Politie si care a fost retinut luni, la patru zile dupa ce fusese filmat agresand sexual doi minori intr-un lift din Drumul Taberei.Cele 15 cazuri sunt dosare in care, cel putin pana in acest moment, se potrivesc destul de mult indiciile si semnalmentele cu cele ale lui Eugen Stan. Anchetatorii vor insa sa verifice temeinic probele, inainte de a formula oficial acuzatii.Potrivit avocatului sau, politistul acuzat de pedofilie si-a recunoscut, la audierile de luni, faptele petrecute la 5 ianuarie, dar si o fapta similara, datand din 2012.E in continuare suspect in alte cazuri de agresiune sexuala, unul datand din 2009, potrivit sursei citate.Anchetatorii vor cere si ajutorul operatorilor de telefonie mobila pentru a incerca sa stabileasca traseul suspectului in anumite zone, mai ales daca acesta se potriveste cu informatiile existente in plangerile depuse pentru fapte de agresiune sexuala.