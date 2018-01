Tariceanu: Contractele de achizitie de armament trebuie insotite de o componenta off-set probabil spre 80%

Acesta a declarat, intr-o conferinta de presa, ca aceste achizitii de armament sunt "necesare pentru securitatea tari" dar "sunt extrem de costisitoare", astfel incat va propune Guvernului "astfel de achizitii sa nu se mai faca fara luarea in vedere a unu off-set in procent cat mai mare, probabil spre 80%".Tariceanu a spus ca industria Apararii este una foarte "profitabila" dar din care Romania nu profita deloc din punct de vedere economic, ci doar "in planul securitatii".Seful ALDE a precizat ca propunerea pe care o va formula va viza ca "niciun astfel de contract in 2018 sa nu se mai faca daca nu e asociat cu off-set".