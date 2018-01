Noul presedinte al Academiei Romane va fi ales pe 5 aprilie

Dupa decesul lui Ionel Valentin Vlad, pe 24 decembrie 2017, prezidiul Academiei l-a ales, pe 5 ianuarie, pe Cristian Hera in functia de presedinte al acestui for, pe trei luni, pana la organizarea de noi alegeri pentru conducerea institutiei.Printre posibilii candidati la functia de presedinte al Academiei Romane s-ar numara profesorul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, acad. Bogdan Simionescu, actual vicepresedinte al Academiei, acad. Victor Voicu, in prezent secretar general al institutiei, si acad. Viorel Barbu, fost presedinte al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.