Tudose la semnarea unui contract pentru echipamente medicale de 20 mil. euro: Raspunsul a fost foarte simplu, e ca la loto, n-ai jucat

"Felicitari domnului ministru si felicitari celor din sala pentru ca ati aplicat. Azi dimineata am primit un telefon de la un presedinte de CJ care era nemultumit ca el de ce nu. Raspunsul a fost foarte simplu: e ca la loto, n-ai jucat. N-ai scris, n-ai cerut, n-ai solicitat. Asa ca inca o data felicitari pentru cei care sunt in aceasta sala, felicitari ca va pasa de cei pe care ii reprezentati, aveti un partener in Guvern. Si un sfat pentru cei care nu sunt prezenti, sa scrie, sa ceara, pentru ca vor primi ajutor", a afirmat Mihai Tudose.Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a semnat marti, la Guvern, trei contracte de 19,8 milioane de euro pentru achizitionarea de echipamente medicale de imagistica.Potrivit unui comunicatul al Guvernului, 34 de spitale din tara si din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf (14), Rezonanta Magnetica Nucleara (24) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN).