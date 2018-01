Propunere surpriza a ministrului de Interne, Carmen Dan, in scandalul politistului acuzat de pedofilie: Cere demisia sefului Serviciului Omoruri, cel care criticase dur schimbarile propuse de PSD-ALDE la Codurile Penale

Intr-un interviu pentru Digi 24, Radu Gavris afirma ca daca aceste modificari intra in vigoare, "vor fi autori de omor, viol, pedofilie, care fie nu vor putea fi prinsi, fie, daca sunt identificati, nu vor putea fi probati, cu toata bunavointa si munca pe care o sa le depunem".Ministrul Carmen Dan l-a criticat la vremea respectiva pe Gavris pentru comentariile pe marginea propunerilor de modificare la Codul Penal: "Este un politist care si-a exprimat un punct de vedere, repet, nu i-am dat eu acel mandat. Eu cred ca rigorile acestei functii impun o anumita retinere. Cred ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica si din punctul meu de vedere atat timp cat si-a expus public o parere personala, fiind cunoscut ca un bun profesionist, ca un bun specialist, si-a adus singur un deserviciu."Astazi, ministrul de interne ii cere sa faca pasul inapoi din cauza politistului suspectat de mai multe abuzuri impotriva unor minori."Astept din partea Serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in care exista indicii ca au fost (fapte) savarsite de politistul agresor si care nu au fost finalizate pana acum (...) Astept ca seful acestui Serviciu sa faca un pas in spate, asa cum astept sa faca acest pas in spate si seful de la Control Intern din cadrul Brigazii Rutiere", a spus marti Carmen Dan, intr-o conferinta de presa.Acesta a precizat ca ii ceruse sefului Politiei Romane, chestorul-sef Bogdan Despescu, sa aiba o discutie cu seful Serviciului Omoruri, Radu Gavris, legata de modul in care s-au gestionat dosarele din 2009 in care era implicat politistul acuzat de pedofilie."I-am cerut la un moment dat dl Despescu sa aiba o discutie si cu seful Serviciului Omoruri, cu dl Gavris, pentru modul in care s-au gestionat dosarele din 2009 si pana in prezent. Aflam acum ca cel din 2009 s-a prescris. Aceasta abordare de ascundere in spatele unor verificari, cercetari sau dosare ale Parchetului imi da credinta ca nu vom putea face pasi inainte in a rezolva problemele de sistem, cel putin nu in formula aceasta", a spus Carmen Dan.Printre propunerile criticate de Radu Gavris in decembrie a fost si cea care prevedea ca acuzatul poate participa la audierea martorilor. "Pedofilul sa participe la audierea unui copil abuzat... n-am cum sa comentez o astfel de idee. Exista grija pentru drepturile suspectului, dar cred ca datoria statului roman este sa protejeze prima oara victimele", spunea Radu Gavris.In opinia sa, excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de proba "ar duce inapoi sistemul judiciar cu 20 de ani"."In anii 90, la inceputul anilor 2000, orice fapta din spatiul public risca sa ramana cu autor necunoscut. Pe scurt, un autor de omor, pedofil, orice infractiune grava cu care ne ocupam si pentru care pot sa vorbesc poate sa ramana in continuare in libertate si sa comita aceste fapte", a spus comisarul Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, citat pe site-ul televiziunii de stiri.A doua zi dupa acest interviu, Carmen Dan a afirmat ca politistii ar trebui sa stea departe de sfera politica si sa aiba anumite retineri impuse de functia pe care o au.