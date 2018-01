Cine este Catalin Ionita, noul sef al Politiei Romane propus de catre ministrul Carmen Dan

Comisarul-sef Catalin Ionita a fost imputernicit sa conduca Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne pe 1 aprilie 2016 dupa ce chestorul principal Janica Arion-Tiganas a iesit la pensie.Comisarul-sef Catalin Ionita a fost adjunct si apoi director al structurii care se ocupa cu investigarea fraudelor economice (Directia de Fraudelor devenita ulteror Directia de Investigare a Criminalitatii Economice).Si-a inceput cariera in 1998 ca ofiter specialist in cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sector 1. In mandatul sau au fost instrumentate cauze importante precum dosarul Mediafax, dosarul evaziunii fiscale din studiourile de videochat sau dosarele executorilor judecatoresti, relateaza News.ro. Ionita a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Criminalistica in 1999 si apoi un doctorat la Academia de Politie Al. Ioan Cuza, Bucuresti in 2012. Pe langa functiile ocupate in structurile MAI, Ionita a efectuat mai multe cursuri de specializare in Statele Unite, precum si un curs despecializare in materia investigatiilor financiare organizat de Comisia Independentă Împotriva Corupției (ICAC) la Hong Kong in 2017.Ionita este casatorit si are cinci copii. Vezi CV-ul sau aici.