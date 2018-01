VIDEO UPDATE Carmen Dan: Am cerut premierului demiterea sefului Politiei Romane, chestorul-sef Bogdan Despescu

"Am transmis premierului propunerea de schimbare a sefului Politiei Romane, chestorul-sef Bogdan Despescu", si propunerea de imputernicire in aceasta functie, pentru sase luni, a chestorului-principal Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie din minister, a afirmat Carmen Dan, intr-o conferinta de presa in care nu a raspuns la nicio intrebare a ziaristilor.Carmen Dan a incercat sa justifice si faptul ca nu a iesit public in cursul zilei de luni, afirmand ca a fost "preocupata" sa isi culeaga "informatiile pe care ar fi trebuit sa mi le pun ala dispozitie cu celeritate seful Politiei Romane"."Vreau sa ii asigur ca aceasta institutie are resursele sa depaseasca acest moment greu si mai are curajul sa recunoasca atunci cand a gresit. Daca aceasta incredere a fost zdruncinata zilele acestea, va rog sa primiti scuzele mele", a spus ministrul de Interne.Ministrul a afirmat in aceasta conferinta ca a aflat "cu stupefactie ca in majoritatea unitatilor din Politia Romana se folosesc teste psihologice fara licente".Carmen Dan a acuzat faptul ca "nimeni dintre sefii acestui politist nu a inteles sa isi asume o responsabilitate pentru modul cum acesta, desi era suspect de mai multe fapte inca din 2009, a fost mentinut in Politie."Eu ma declar total nemultumita de explicatiile pe care le-am primit si am senzatia ca ne confruntam cu aceeasi abordare superficiala si lipsa de asumare publica din partea celor care au functii de conducere in Politia Romana. (...) Din pacate aceata atitudine e o constanta pe care eu personal o resimt si mi-o asum ca nu am putut sa o schimb. Singura masura luata azi cu greu a fost fata de comisarul Vornicu, cel care il folosea ca sofer in conditiile in care acesta figura pe stat ca fiind operativ. Nu e de ajuns", a argumentat Carmen Dan, care s-a intrebat ce s-a intamplat cu fapta de agresiune din 2015, in care era implicat politistul acuzat de pedofilie, si care din aprilie 2016 a stat la Parchetul Sectorului 5 pentru a reveni la Biroul Control Intern al Brigazii Rutiere Romane.In aceasta perioada, a aratat ministrul de Interne, "politistul avea activitate operativa pentru ca acorda amenzi", ultimul proces verbal datand din decembrie.Carmen Dan a precizat ca a cerut ca in locul lui Despescu sa fie imputernicit, pentru sase luni, chestorul-sef Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie.Inspectoratul General a anuntat, tot marti, ca seful politistului acuzat de molestarea unor copii a fost eliberat din functie. Este vorba de comisarul sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere