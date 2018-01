Sibiu: Peste o suta de persoane la protestul mut din fata sediului PSD

Numit "flashmob" de catre participanti, protestul este unul care a inceput la finalul anului 2017 si pe care organizatorii doresc sa il continue in cursul acestui an. Locul in care se protesteaza in tacere a fost "botezat" de catre participanti "zona libera de coruptie".Stransi intr-o comunitate numita "Va vedem din Sibiu", cei de la protest s-au constituit intr-o organizatie nonguvernamentala si i-au cerut presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea "conflictului" intre stat si societate.