Seful politistului acuzat de pedofilie, eliberat din functie

Comunicatul Politiei Romane:"Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti s-au dispus urmatoarele:1. Eliberarea din functie a comisarului sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, pana la clarificarea situatiei de fapt;2. Informarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea initierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrarilor penale in care este cercetat cel in cauza, iar, in functie de rezultatul acesteia, dispunerea de masuri legale;3. Cercetarea disciplinara a sefilor de schimb privind modul de instruire la intrarea in serviciu a politistilor rutieri, precum si a psihologului unitatii cu privire la activitatea desfasurata. "Ministrul de interne Carmen Dan a spus marti, in legatura cu cazul politistului acuzat de pedofilie, ca nimeni din politie nu si-a asumat raspunderea.“Nu am vazut pe nimeni sa faca un pas in spate. Probabil ca au apreciat ca nu exista responsabilitate”, a declarat marti dimineata Carmen Dan. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a spus luni ca ministrul Afacerilor Interne,, asteapta explicatii pana miercuri de la conducerea Politiei Romane in legatura cu testarile psihologice la care a fost supus politistul care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Capitala.