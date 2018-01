Marian Godina: Cat de rusinos! Ministru de interne in 2018 si vorbeste ca tanti de la taraba care iti vinde "decat" mere.

"'Pana acum am decat informatiile pe care le cunoasteti si dumneavoastra.'Cat de rusinos!!! Ministru de interne in 2018 si vorbeste ca tanti de la taraba care iti vinde 'decat' mere.Doamna ministru este aceeasi care a zis 'pronume', in loc de prenume, aceeasi care n-a avut nicio reactie la postarea unei colege de-a dumneaei in care era denigrata toata Politia Romana si aceeasi care s-a aratat imediat iritata de explicatiile sefului Serviciului Omoruri in legatura cu modificarile CP si CPP.Cu toate astea, tot dumneaei este dezamagita ca nimeni nu face un pas in spate. Oare cine ar trebui sa faca un pas in spate?'Decat' cine?"