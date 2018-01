Carmen Dan despre cazul politistului acuzat de pedofilie: Nu am vazut pe nimeni sa faca un pas in spate. Probabil ca au apreciat ca nu exista responsabilitate

Carmen

“Nu am vazut pe nimeni sa faca un pas in spate. Probabil ca au apreciat ca nu exista responsabilitate”, a declarat marti dimineata Carmen Dan.Ministrul de interne a declarat ca a discutat cu premierul luni seara si l-a informat despre situatie si despre masurile dispuse, adaugand ca se va intalni cu Mihai Tudose si marti. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a spus luni ca ministrul Afacerilor Interne,, asteapta explicatii pana miercuri de la conducerea Politiei Romane in legatura cu testarile psihologice la care a fost supus politistul care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Capitala.Ea a mai declarat ca ministrulapreciaza necesara o evaluare de ansamblu a managementului Politiei, la toate nivelurile, care "se poate face doar printr-o diagnoza serioasa de sistem", iar "pana atunci toti acei sefi care de-a lungul timpului au ascuns problemele sub pres ar trebui sa faca un pas inapoi". USR a cerut luni demisia lui Carmen Dan, pentru modul in care a gestionat cautarile pedofilului din Drumul Taberei, in conditiile in care autoritatile au avut nevoie de trei zile sa-l gaseasca pe agresorul care s-a dovedit a fi un politist incadrat la Brigada Rutiera din anul 2010.