Vlad Voiculescu: Ministerul Sanatatii nu doar ca nu ia masuri impotriva abuzurilor privind transplantul ci "face exact pe dos"

Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu prezinta un proiect al legii transplantului postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, potrivit caruia decizia privind beneficiarul unui organ prelevat revine sefului echipei medicale care realizeaza transplantul, Voiculescu remarcand ca prin aceasta initiativa ministrul Bodog nu doar ca nu ia nicio masura impotriva abuzurilor de tipul celor facute de medicul Mihai Lucan, ci "face exact pe dos", transmite news.ro.

Proiectul legii privind transplantul uman se regaseste la rubrica "Acte normative in transparenta" de pe site-ul Ministerului Sanatatii si a fost afisat din 6 octombrie 2017.

"In timp ce o tara intreaga este oripilata de faradelegile domnului Lucan, de modul in care viata pacientilor depindea de toanele si de pofta de imbogatire a acestuia, domnul Bodog, ministrul Sanatatii de mai bine de 12 luni, nu doar ca nu ia nicio masura pentru a opri abuzurile si crimele... dar face exact pe dos! Conform noii propuneri de Lege privind transplantul uman propusa de echipa domnului Bodog si de echipa Zota-Deac de la ANT, FARADELEGEA DEVINE LEGE!!!", scrie Vlad Voiculescu pe contul sau de Facebook.

El atrage atentia asupra articolului 57, alineatul 2 al proiectului de lege, potrivit caruia "alegerea receptorului apartine sefului echipei chirurgicale care efectueaza procedura de transplant uman, dupa consultarea cu ceilalti specialisti implicati".

Concluzia fostului ministru al Sanatatii este ca "alocarea devine in mod legal privilegiul sefului echipei chirurgicale" care va avea, de data asta cu legea in mana, drept de viata si de moarte asupra pacientilor sai, fara sa fie tinut de absolut nicio regula".

El prezinta cum se face alocarea organelor pentru transplant "in lumea civilizata", dand exemplul Eurotransplant, prezentata ca "organizatia internationala in care Romania a fost invitata in repetate randuri, invitatie refuzata de tot atatea ori de sefii transplantului de la noi".