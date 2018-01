Playtech: Ce poti sa faci cu telefoanele si tabletele vechi ca sa nu le arunci

1. Telefoanele vechi pot deveni camera de supraveghereTelefoanele si tabletele vechi oricum stau in casa, asa ca de ce sa nu le folosim pentru a ne proteja casa mai bine. Daca dispun de camere foto, ele pot fi montate la geamuri sau in diverse colturi ale casei si pot fi folosite pe post de camere de supraveghere. Exista numeroase aplicatii care va pot usura sarcina, precum iCamSpy sau Presence.2. Faci MP3 Player din telefoanele si tabletele vechiMulta lume a uitat de iPod sau de Walkman cand au aparut smartphone-urile, dar autonomia telefoanelor inteligente s-ar putea dovedi o problema. Daca se intampla sa aveti un telefon mai vechi pe acasa, puteti sa il folositi pe acela pe post de MP3 player. In momentul in care conectivitatea este inchisa si ecranul sta mai mult decat pornit, smartphone-ul rezista mult mai mult si poate fi un partener bun pentru drumurile lungi.3. Tableta poate sa fie o rama foto digitalaTabletele sunt foarte buna pentru aceasta sarcina. O rama foto digitala este un gadget destul de costisitor si care nu are o utilitate prea mare, asa ca daca vrei sa dai un plus de ¬bling¬ sufrageriei, conecteaza tableta la o sursa de curent, dezactiveaza blocarea ecranului si foloseste-o pe post de rama foto. Exista aplicatii care iti afiseaza continutul foto de pe retele sociale, sau aplicatii care pot sa redea pozele din dispozitiv, in format de slideshow.4. Ceas desteptator poate sa fie telefonul vechiNe-am obisnuit deja sa ne folosim smartphone-urile pe post de ceas desteptator, dar nu strica niciodata o rezerva. Cei care au statie de andocare pentru telefonul vechi o pot folosi pentru a se trezi mai repede dimineata. Exista si cateva aplicatii prin care te poti asigura ca te dai jos din pat cand trebuie si ca nu mai abuzezi de butonul de snooze. Walk Me Up te face sa te plimbi prin camera ca sa poti opri alarma, de exemplu.5. Telefoanele pot deveni jucarii pentru copiiCei care au copii folosi smartphone-urile si tabletele mai vechi pentru a le transforma in instrumente distractive, dar si educative. Exista numeroase aplicatii si jocuri destinate numai celor mici, iar aplicatiile de control parental pot asigura siguranta copiilor in timp ce acestia se folosesc de aceste dispozitive. In acest fel, smartphone-ul tau cel nou, sau tableta care te-a costat o avere scapa nevatamate de mainile celor mici.Articolul integral, pe Playtech.ro