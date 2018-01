Arges: Barbat retinut dupa ce si-a lovit in burta, cu o pila din metal, sora insarcinata in noua luni

Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva.Politistii argeseni au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca un barbat in varsta de 33 deani din Leordeni si-a agresat sora cu doi ani mai mica, insarcinata in 35 de saptamani, aruncand spre aceasta cu o pila metalica de drujba, au declarat reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Arges.In urma anchetei politistii au stabilit ca barbatul locuieste intr-o camera impreuna cu sora sa, diagnosticata cu schizofrenie, si cu fiul acesteia, in varsta de doi ani.Duminica seara, barbatul a mers acasa dupa ce a consumat alcool, s-a luat la cearta cu sora sa si a aruncat catre aceasta cu pila din metal, lovind-o in burta.Femeia a fost dusa la spital.In urma incidentului, politistii au deschis pe numele agresorului un dosar de cercetare pentru violenta in familie, infractiune raportata la cea de loviri si alte violente, incadrarea juridica fiind facuta dupa ce cadrele medicale au constatat ca starea femeii agresate nu este grava.Ulterior, situatia s-a agravat, iar femeia a fost supusa unei operatii de urgenta pentru scoaterea copilului.Medicii legisti au stabilit ca viata femeii a fost pusa in pericol in urma loviturii, astfel incat, in cursul zilei de luni, incadrarea juridica a fost schimbata, barbatul fiind cercetat pentru violenta in familie cu raportare la infractiunea de vatamare corporala.Luni seara agresorul a fost retinut pentru 24 de ore.