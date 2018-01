Politia Romana: Politistul acuzat de agresiune sexuala, evaluat psihologic in 2014; evaluarile au rol profilactic, nu pot identifica tulburari psihice

"Persoana banuita de savarsirea actiunii de agresiune sexuala a fost depistata in urma informatiilor transmise de colegii din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti. Acesta este un caz izolat in cadrul Politiei Romane. (...) El a activat in cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti incepand cu anul 2010, unde a obtinut calificativele bine si foarte bine. Pana in prezent nu a inceput actiunea penala impotriva lui in niciun dosar, asadar, conform prevederilor legale, nu a fost pus la dispozitie, In acest moment, politistii continua sa intreprinda toate demersurile astfel incat cel in cauza sa fie tras la raspundere conform legii atat pentru ceea ce s-a intamplat acum cat si pentru lucrarile mai vechi aflate in instrmentare care nu au putut fi finalizate din lipsa de probe", a declarat Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR.El a spus ca activitatea de evaluare psihologica in Politia Romana are rol profilactic, stabilind capacitatea unei persoane de a se integra intr-o activitatea profesionala cu cerinte specifice.Georgian Dragan a mentionat ca in evaluare se utilizeaza baterii de teste, dar acestea nu pot identifica tulburari psihice.Dragan a precizat ca vor fi declansate verificari pentru clarificarea tuturor aspectelor cu privire la agresor, inclusiv comportamentul in colectivul in care lucra.De asemenea, conform afirmatiilor purtatorului de cuvant al Politiei Romane, s-au dispus masuri de regandire a activitatii de cunoastere a personalului, modificarea testelor.psihologice si intensificarea cooperarii cu structurile cu rol de protectie si integritate a personalului Ministerului Afacerilor Interne.