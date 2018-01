Bugetul Armatei pentru 2018 si programele de inzestrare, principala tema de discutie la sedinta Colegiului MApN

Pentru 2018, conform declaratiilor oficiale si planurilor conturate inca de anul trecut, Armata are in vedere desfasurarea mai multor programe de inzestrare. Dintre acestea amintim achizitia sistemului de rachete anti-aeriene Patriot, de transportoare blindate Piranha V, demararea dezvoltarii transportorului Agilis 8X8 cu nemtii de la Rheinmetall la uzina de la Moreni, contractarea cosntructiei a patru corvete multifunctionale si modernizarea celor doua fregate din dotare, inarmarea cu baterii de coasta cu rachete anti-nava, achizitia de camioane militare, de blindate 4X4, de elicoptere de transport si de atac, dar si initierea unei noi achizitii de avioane de lupta multirol F-16."Anul 2018 va insemna si un plan riguros de actiune pentru reforma sistemului medical militar. In context, s-a luat in discutie implementarea deciziei de a dubla numarul de locuri pentru admiterea in Institutul Medico- Militar pentru anul universitar 2018-2019", transmite MApN."Situatia cazarmilor dezafectate, cu accent pe investitiile in obiectivul M.Ap.N. de la Baile Herculane, si optiunile pentru constructia unui nou campus al Academiei Tehnice Militare au fost in atentia membrilor Colegiului si vor ramane in analiza in perioada urmatoare", mai anunta institutia.Colegiul Ministerului Apararii Nationale este organ cu rol consultativ constituit la nivelul M.Ap.N., abilitat sa analizeze si sa propuna ministrului apararii nationale masuri in legatura cu documentele ce vizeaza aspectele majore ale armatei.Colegiul isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare trimestriale sau in sedinte extraordinare, avand rolul de a analiza problemele ce vizeaza, in principal, politica de aparare, organizarea, pregatirea si inzestrarea fortelor armate, capacitatea de reactie a armatei, participarea la exercitii sau misiuni in comun cu armatele altor tari. La sedinte participa sefii departamentelor si structurilor centrale ale ministerului.