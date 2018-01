Cazul politistului suspect ca a agresat doi minori in lift aduce din nou in discutie modificarile la Codul Penal

Reamintim ca barbatul suspect in cazul agresarii celor doi copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Potrivit unor surse, barbatul, Eugen Stan, lucreaza la Brigada Rutiera a Capitalei din august 2010. Inainte de a lucra la Brigada Rutiera, barbatul a fost angajat al Jandarmeriei. Este casatorit si are o fiica majora.Amintim la sfarsitul anului trecut, seful serviciului omoruri din cadrul Politiei Capitalei, Radu Gavris, avertiza ca excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de probă ar duce sistemul judiciar în urmă cu 20 de ani. “Un autor de omor, un pedofil vor putea să rămână în libertate și să comită aceste fapte. Vorbind concret pe speța de la metrou, ne-ar fi fost foarte greu”, a spus Radu Gavriș.Pe de altă parte, suspectul va putea să asiste la audierea victimei, ceea ce înseamnă că un pedofil va sta față în față cu victima sa, a explicat, vizibil emoționat, șeful Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.„De curând a fost condamnat un pedofil care timp de 6 ani a acostat copii de 6-8 ani și le-a facut diferite avansuri pe stradă. Marea majoritate a probelor în acest caz au provenit de la camerele de supraveghere, care sunt martorul perfect. În cazul unui pedofil, a nu-l prinde la timp implică faptul ca alți copii să fie abuzați”, a mai spus Radu Gavriș la Digi24.. PSD si ALDE, dar si UDMR si PNL intr-o mai mica masura, au depus in decembrie anul trecut o serie de amendente la Codul Penal si Codul de Procedura Penala , folosind ca pretext transpunerea unei directive UE. Amendamentele adauga la directiva si par sa fie gandite cu dedicatie pentru salvarea unor categorii anume de inculpati, altele limiteaza drastic mijloacele de proba iar unele reprezinta intimidari evidente la adresa anchetatorilor.Iata si modificarile propuse la Legea 135 din 2010 privind Codul de Procedura Penala care ar fi putut ingreuna mult ancheta in cazul barbatului suspect ca a agresat cei doi copii in lift:La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins:”(3) În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligații reprezintă infracțiune și se pedepsește, potrivit legii penale.La art. 97, lit. e) a alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins (definirea mijloacelor de proba)”e) înscrisuri, rapoarte de expertiză, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;”. Din definitie este eliminat raportul de constatare ca mijloc de proba. In plus, se abroga alineatul care ofera posibilitea procurorilor sa utilizeze “orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.”Explicatie. Specialistii in drept penal consultati de Hotnews considera ca aceste modificari limiteaza tipul probelor care pot fi utilizate intr-o ancheta. De pilda, camerele de luat vederi stradale, nefiind enumerate in mod explicit la definitia mijloacelor de proba, nu mai pot fi utilizate.La art. 83, după litera b) se introduc două noi litere, literele b1) și b2), cu următorul cuprins ( referitor la drepturilor inculpatului)”b1) dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri, memorii și obiecțiuni;b2) poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Absența sa nu împiedică efectuarea actului.”La articolul 168, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151) cu următorul cuprins: „(151) Datele obţinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legătură cu infracţiunea pentru care se efectuează urmărirea penală și pentru care a fost autorizată percheziția în acea cauză se şterg definitiv din copiile efectuate în baza alin. (9) şi nu pot fi folosite în alte cauze penale și pentru dovedirea altor fapte.”Explicatie. Cu alte cuvinte, daca la perchezitia la locuinta suspectului de agresiune impotriva celor doi minori in liftul din Drumul Taberei se gasesc si alte imagini care dovedesc alte infractiuni de pedofilie, acestea nu pot fi folosite pentru deschiderea altor dosare penale daca amendamentul ar fi deja votat si intrat in vigoare.