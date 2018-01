Administratia Penitenciarelor: 941 de detinuti au fost pusi in libertate in baza recursului compensatoriu, altor 2.767 li s-a admis liberarea conditionata

"In perioada 19.10.2017 - 7.01.2018, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost puse in libertate, ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017, 941 de persoane. De asemenea, a fost admisa, de catre instantele de judecata competente, liberarea conditionata pentru 2.767 de persoane", se precizeaza in comunicatul ANP, citat de Agerpres.Intrata in vigoare pe 19 octombrie 2017, Legea privind recursul compensatoriu prevede ca la 30 de zile executate in penitenciar in conditii necorespunzatoare detinutii beneficiaza de sase zile considerate executate; perioada pentru care se acorda zilele se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012.