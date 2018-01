Monica Dajbog (MAI): Ministrul Carmen Dan asteapta pana miercuri explicatii privind testarile la care a fost supus politistul banuit de pedofilie

Ea a spus ca ministrul de Interne asteapta pana miercuri explicatii de la seful Politiei Romane."Cat de serioase si riguroase au fost testarile psihologice la care a fost supus acest agent si cand a fost ultima testare psihologica a acestuia. Cum a fost posibil ca nimeni, in atatia ani, sa nu sesizeze problemele acestui agent. Ce calificative profesionale a obtinut politistul in ultimii ani. Ce propuneri are Politia Romana pentru evitarea pe viitor a unor astfel de cazuri", sunt intrebarile la care Carmen Dan asteapta raspuns, a precizat Monica Dajbog, intr-o conferinta de presa.Ea a spus ca ministrul Carmen Dan apreciaza absolut necesara o evaluare de ansamblu a managementului Politiei, la toate nivelele, iar "acest lucru se poate face doar printr-o diagnoza serioasa de sistem"."Oamenii de buna credinta din Politie stiu mai bine ca oricine altcineva ca sistemul este vechi, insuficient organizat si prost gestionat in multe domenii. Este nevoie de o reforma adevarata si vom vedea daca aceasta reforma va putea fi facuta cu aceleasi persoane care au condus acest sistem in ultimii ani. Ministrul de interne a decis ca pana se va termina aceasta diagnoza de sistem, toti acei sefi care de-a lungul timpului au ascuns problemele sub pres ar trebui sa faca un pas inapoi", a declarat Monica Dajbog.Ea a mai spus ca ministrul apreciaza atitudinea politistilor de la Brigada de Politie Rutiera care l-au recunoscut pe agresor si au anuntat echipa de investigatori. "Politistii au demonstrat de fiecare data ca sunt o casta profesionala, ca sunt uniti atunci cand isi sustin drepturile si conditia profesionala. Cu toate acestea, exista o limita peste care aceasta unitate de casta profesionala nu poate trece - incalcarea legii. Nu toata Politia este de blamat, insa sistemul trebuie corectat. Nu toti politistii sunt vinovati. Aceia putini care comit abateri grave sunt identificati, prinsi si exclusi din Politie", a mai declarat purtatorul de cuvant al MAI.Dajbog a precizat ca politistul lucreaza in sistem din anul 1990, iar din 2010 lucreaza la Brigada Politiei Rutiere, subliniind ca, in opinia conducerii MAI, sistemul actual nu are parghii eficiente de verificare si testare."Aceasta grava situatie presupune o analiza serioasa asupra cunoasterii propriilor angajati, iar in cazul de fata nu e vorba de vreun nou angajat fata de care sa nu fi existat timpul efectiv de cunoastere. Este un angajat care lucreaza din 1990 in sistem si din 2010 la Brigada Politiei Rutiere. MAI recunoaste faptul ca, in timp, au mai existat derapaje grave la unii politisti, ceea ce inseamna, in viziunea conducerii ministerului, ca sistemul actual nu are parghii eficiente de verificare, testare, cunoastere", a mai spus reprezentantul MAI."In sedinta de comanda, care a avut loc astazi la MAI, ministrul a transmis ca Politia Romana se afla in punctul la care trebuie sa constientizeze ca aceasta institutie inseamna, inainte de toate, un reper de profesionalism, corectitudine si integritate. Problemele sistemului nu tin numai de lipsa de personal, dotare sau de salarii. Genul acesta de situatii pe care le radiografiem in spatiul public reflecta o imagine care trebuie urgent schimbata", a adaugat Dajbog.