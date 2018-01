Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, luni, cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. De asemenea, ministrul Justitiei a discutat cu diplomatul suedez despre raportul Comisiei Europene cu privire la progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), potrivit Ministerului Justitiei, citat de news.ro.

Ministerul Justitiei spune ca in cadrul intalnirii, care a avut loc la sediul ministerului, au fost discutate aspecte referitoare la colaborarea in domeniul justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania.

De asemenea, un alt subiect abordat in cadrul intalnirii a vizat Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, iar in acest context "ministrul Justitiei a mentionat progresele realizate si consemnate in Raport si a exprimat increderea in realizarea obiectivului ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare inainte de preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, la inceputul anului 2019".

"Intrevederea de astazi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relatiilor de cooperare si manifestarea dorintei reciproce de a continua buna colaborare dintre cele doua state", adauga Ministerul Justitiei.

Ambasada Suediei se afla printre cei sapte semnatari ai comunicatului comun transmis in luna decembrie de sapte reprezentante diplomatice in Romania care au atras ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de tara noastra in domeniul reformelor din justitie.

Cele sapte ambasade au avertizat coalitia PSD - ALDE sa evite orice actiune care ar putea slabi independenta justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.