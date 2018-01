Mama copiilor agresati sexual: Ar merita pedeapsa cu moartea

"Vreau sa fie pedepsit pentru lucrul asta. Cum as putea reactiona ca parinte stiind ca persoana care are scris pe masina incredere si siguranta este de fapt un agresor. E bine ca l-au recunoscut si ca nu au acoperit lucrul asta. (...) Nu ma asteptam sa fie politist, nu m-am gandit la asta. Mi am imaginat doar ca este un om dezaxat, bolnav psihic. Am ramas fara cuvinte cand am aflat (...) Ca parinte, sincer, cred ca ar trebui omorat. Altceva nimic. Toti stim ce inseamna sa ai copii", a declarat mama copiilor, la sediul Politiei Capitalei.Femeia a spus ca cei mici nu mai au acces la televizor si ca baiatul in varsta de noua ani este inca traumatizat, nu vorbeste despre ce s-a intamplat decat daca este intrebat si nu mai vrea nici macar sa iasa din casa, devenind mai timid. Ea spune ca mereu o intreaba daca a incuiat bine usa."Fata nu a vorbit deloc despre asta. Vom merge la Protectia Copilului incepand de maine pentru consiliere psihologica. Baiatul este constient de ce s-a intamplat si mi-a spus ca nu a avut putere sa o apere pe fata. Amandoi vor merge la psiholog. Medicii au spus ca fata este in regula, nu a existat contact sexual", a spus mama copiilor.Ea a adaugat ca se asteapta ca politia sa faca ceva in acest caz si sa-l pedepseasca pe barbat. Intrebata daca mai are inca incredere in politie, ea a spus ca "sunt oameni si oameni".La Politia Capitalei a ajuns si nasa copiiilor agresati, care a spus ca barbatul ar trebui sa primeasca o pedeapsa mare.Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai, care l-au denuntat duminica dupa-amiaza.Politistul se numeste Eugen Stan si lucreaza de 10 ani in Brigada Rutiera, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de sofer al unui sef din Politie Este casatorit si are doi copii.Anul trecut ar fi incercat sa violeze o femeie, iar in 2012 ar fi abuzat sexual o fetita, tot in Sectorul 6 al Capitalei.Aproape trei sute de politisti au fost mobilizati, in ultimele trei zile, pentru cautarea barbatului care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din cartierul Ghencea si au fost date publicitatii imagini cu acesta, suprinse de camarele video din bloc. De asemenea, politistii au gasit si alte camere de supraveghere care l-au surprins pe barbat.Agresiunea a avut loc vineri, cand doi copii in varsta de cinci si nou ani au fost agresati sexual in liftul unui bloc din Ghencea. Cand au scapat, copiii au povestit parintilor ce au patit, iar acestia au depus o plangere la Sectia 22 din Capitala.