Marian Godina, despre politistul retinut pentru molestarea a doi copii: Nu imi explic cum de colegii lui nu l-au recunoscut inca din primul moment in care au aparut imagini

"Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat si cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia si imi spusese ca autorul lucreaza la Brigada Rutiera.Am zambit initial, dar l-am luat totusi in serios cand am verificat profilul si am vazut ca semana destul de bine. Am trimis mesajul pentru a ajunge la anchetatori dupa 7 minute din momentul in care l-am primit si am fost convins ca merita luat in calcul. Asemanarea era destul de mare.Azi m-am bucurat enorm cand am aflat ca a fost prins autorul, dar la scurt timp bucuria mi-a fost spulberata, in momentul in care am aflat ca era chiar acel politist. Nu prea am cuvinte. Recunosc ca imi e jena si ca mi se pare incredibil.Acest individ tocmai a pus o pata imensa pe imaginea unei institutii pentru care unii se dedica trup si suflet. Cred ca sunt multi politisti carora acum le e rusine. Nu imi explic cum a ajuns asemenea individ bolnav sa lucreze in politie.Nu imi explic cum de colegii lui apropiati nu l-au recunoscut inca din primul moment in care au aparut imagini. Mie imi ramane doar sa va multumesc tututor pentru implicare. Am sa inteleg perfect toate comentariile urate.Sunt la fel de indignat, iar daca nu as fi fost politist, as fi simtit acelasi dezgust fata de politie. Il simt de fapt si asa... Pacat...pacat de cei care chiar isi fac aceasta meserie cu drag si care pun suflet. Apare un astfel de specimen si distruge tot intr-o clipa.Ii multumesc si celui care mi-a trimis informatia."