O noua disciplina optionala la liceu: Adolescenta si autocunoastere / Printre subiectele abordate - identitatea masculina si feminina, familia, consumul necritic de media si bolile cu transmitere sexuala

Noua disciplina va aborda probleme legate de "dezvoltarea fizica si sexuala", respectiv "tranzitia de la copilarie la pubertate si adolescenta, dezvoltarea fizica si dezvoltarea caracterelor sexuale secundare specifice fiecarui sex", dar si "aspecte specifice privind temperamentul, personalitatea, caracterul si identitatea masculina si feminina". In manual se va aborda si probleme legate de "posibile tulburari de ordin psiho-somatic" in adolescenta, precum "consum de alcool, fumat, tulburari de alimentatie sau depresia".Un capitol va fi dedicat familiei, prezentata ca "mediu al dragostei si respectului reciproc" precum si bolilor cu transmisie sexuala, "sarcina in adolescenta si criza de sarcina".In anul doi urmeaza a fi abordate probleme legate de dezvoltarea caracteristicilor de gen, feminine si masculine, precum si casatoria si familia - "concretizari ale dragostei autentice".Programa prevede si problemele care pot fi generate de "consumul necritic de mesaje media", respectiv "influenta mass-media asupra deciziilor la nivel personal si social, selectarea judicioasa a surselor de informare din mediul virtual". De asemenea, adolescentii vor discuta si despre pornografie - mesajele transmise de aceasta, printre care "degradarea imaginii femeii".